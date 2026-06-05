Latorre (PSOE) sobre Reyes: ha sido "un referente para el desarrollo de la provincia" de Jaén con "una gestión ejemplar"

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre/Archivo - PSOE JAÉN

JAÉN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha señalado que Francisco Reyes ha sido "un referente para el desarrollo de la provincia" en estos últimos 15 años, donde ha desplegado "un inmenso trabajo desde la Presidencia de la Diputación Provincial para mejorar la vida de la gente, ayudar a los 97 municipios y abrir un horizonte de nuevas oportunidades para el futuro de esta tierra".

Latorre --propuesto para sustituir a Reyes al frente de la Diputación de Jaén-- ha afirmado que la gestión que ha liderado al frente de la Diputación es una gestión "con sello socialista", que ha dado prioridad a las políticas sociales y al apoyo a los ayuntamientos y entidades locales, pero sin renunciar a la puesta en marcha de "ambiciosos proyectos" como el Olivo Arena o el Cetedex, y de iniciativas que "han potenciado la identidad, la confianza y la autoestima de esta provincia".

El líder socialista también ha puesto el acento en la apuesta por los planes de empleo, el apoyo a las empresas y las ayudas para la diversificación económica, donde la Diputación se a volcado "decisivamente a pesar de no contarse entre sus competencias".

Asimismo, ha resaltado el compromiso demostrado con sectores estratégicos de la provincia, como el olivar y el aceite de oliva, el turismo o la cultura.

Igualmente, ha destacado la importancia de algunas iniciativas impulsadas en estos años que tendrán que ejecutarse en los siguientes, como es el caso de las obras de abastecimiento, que van a suponer una inversión de más de 200 millones de euros para garantizar la calidad y modernización del suministro de agua.

"Reyes ha realizado una gestión ejemplar, con mayúsculas, que ha permitido colocar a la Diputación como una referencia imprescindible para el progreso de nuestra provincia", ha dicho Latorre.

A partir de ahora, Latorre ha apuntado que Reyes "seguirá demostrando su capacidad y poniendo su experiencia al servicio de la provincia como parlamentario andaluz". "Es un gran activo del PSOE de Jaén y lo va a seguir demostrando en los próximos años durante esta intensa legislatura que vamos a tener en Andalucía", ha concluido Latorre.