Latorre (PSOE) sitúa a la Diputación como "el gran baluarte para el desarrollo de la provincia de Jaén"

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha situado a la Diputación como "el gran baluarte del desarrollo, el crecimiento y el avance de la provincia", al tiempo que ha señalado que 2026 "será un año apasionante donde esta administración tendrá un papel protagonista".

Latorre hizo estas declaraciones antes de mantener una reunión de coordinación con los diputados y diputadas del Grupo Socialista de la Diputación. En su intervención ha manifestado que "por mucho que le moleste al PP, esta Diputación es el gran baluarte de la acción política en la provincia de Jaén", una administración "centrada en trabajar para los 97 municipios, sean del color político que sean".

También ha citado algunos de los retos de los próximos meses, como el Cetedex, que "va a seguir avanzando para ser una realidad que genere riqueza o empleo"; o "el impulso a las obras de abastecimiento por toda la provincia, con una inversión de más de 200 millones de euros de la mano del Gobierno de España para beneficiar a más de 50 municipios".

A esto le ha sumado otras iniciativas como la inversión de 25 millones de euros para mejorar las carreteras de la provincia, el plan de empleo intensivo, la apuesta por el turismo y programas novedosos como el de las ayudas a la vivienda para jóvenes en la Sierra de Segura.

"No podemos decir lo mismo del PP", porque la Junta de Andalucía "ni está ni se le espera", ha dicho Latorre. "Bien podrían mirarse en el espejo de esta Diputación, que siendo una administración modesta con mucho menos presupuesto, hace más por la provincia de Jaén que Moreno Bonilla, que tiene más presupuesto", ha dicho el dirigente socialista.

Así las cosas, ha apuntado que 2026 será un año de esfuerzo y trabajo, "pero también de reivindicación a la Junta y al PP por el olvido al que tienen sometida a la provincia".