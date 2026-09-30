Latorre (PSOE): Úbeda (Jaén) "quedará en buenas manos" con Fran Lozano como candidato a la Alcaldía

Visita a la Feria de Úbeda - PSOE

ÚBEDA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que Úbeda (Jaén) "quedará "en buenas manos" con Fran Lozano como candidato socialista a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Según Latorre, Lozano está preparado y comprometido para "recoger el testigo" y dar continuidad al "sello imborrable" de la gestión socialista en el municipio.

Durante una visita a la Feria de esta ciudad Patrimonio Mundial, el líder provincial ha recalcado que Úbeda es una prioridad para el PSOE, formación que mantiene un "compromiso inquebrantable" con el municipio a través de la gestión en el propio Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno de España.

Como muestra de este respaldo, Latorre ha detallado que en las últimas semanas han llegado a la ciudad más de 20 millones de euros destinados a paliar los daños causados por las borrascas. De esta cantidad, 17 millones de euros han sido ingresados directamente en las cuentas de 1.700 agricultores y agricultoras locales, mientras que los tres millones restantes se han dirigido a la reparación de infraestructuras y caminos rurales.

Asimismo, el secretario general se ha referido al compromiso "permanente" del PSOE con proyectos estratégicos para la ciudad, entre los que ha destacado la "histórica reapertura de la Academia de la Guardia Civil" con una inversión superior a los 45 millones de euros, los diez millones de euros procedentes de los fondos EDIL, y las diversas intervenciones en espacios emblemáticos como el Palacio Vázquez de Molina o el Hospital de Santiago.

Durante su intervención, Latorre ha reconocido el trabajo de la actual alcaldesa, Toni Olivares, a quien ha definido como una regidora "única e inigualable" que "será recordada como una de las alcaldesas que más ha transformado esta ciudad".

"Pasaremos de una gran alcaldesa a un gran alcalde", ha augurado, al tiempo que ha ensalzado la juventud, experiencia, preparación y el "profundo compromiso" de Fran Lozano con el futuro de Úbeda.

Por su parte, Toni Olivares ha hecho balance de su gestión y ha recordado que hace 12 años se encontró con una Úbeda "oscura, que no brillaba, con muchas necesidades y problemas a los que no se daban respuesta".

La regidora ha defendido que, junto a su equipo de gobierno, han logrado "revertir esta situación" y han convertido a Úbeda en "una ciudad grande a tener en cuenta". Finalmente, Olivares ha coincidido en que Fran Lozano es la persona "idónea" para "continuar con este legado" y se ha mostrado convencida de que seguirá haciendo de Úbeda "una ciudad grande y hermosa".