Latorre reivindica el compromiso "total" del PSOE con el desarrollo ferroviario:"Jaén está en obras para ser lo que fue"

Archivo - El coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE de Jaén, José Latorre. (Foto de archivo). - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE de Jaén al Senado, José Latorre, ha reafirmado el "compromiso total y absoluto" de su partido con el desarrollo ferroviario de la provincia y ha advertido de que "no se le puede dar la espalda al futuro".

"Jaén está en obras para volver a ser lo que fue en materia ferroviaria. Lo último que necesita esta provincia es que PP y Vox vengan a paralizarlas. Tampoco podemos desperdiciar esta enorme oportunidad para que Jaén y Linares-Baeza recuperen su papel como puntos clave de las comunicaciones ferroviarias. Todo está en marcha y no debe detenerse", ha aseverado en una nota.

Latorre ha interpelado directamente al PP sobre su posición ante las actuaciones previstas para conectar Jaén con Madrid mediante la alta velocidad y situar a Linares-Baeza en el eje de la red europea de transporte de mercancías. "Estamos dando pasos decisivos. Por eso, el PP tiene que quitarse la máscara y decir la verdad: ¿va a frenar todas estas obras, con las que la provincia de Jaén se está jugando su futuro ferroviario?", ha cuestionado.

En este sentido, ha destacado los 100 millones de euros destinados a reducir en media hora el trayecto entre Linares-Baeza y Madrid, así como las inversiones para adaptar la provincia a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, un proyecto que ha calificado de "absolutamente fundamental" para el desarrollo económico de Jaén y, especialmente, de la comarca de Linares.

"Linares-Baeza va a convertirse en un punto neurálgico de la conexión de mercancías entre el puerto de Algeciras y Europa. Estas obras ya se están ejecutando. ¿El PP las va a paralizar y va a sacar a Linares de la red europea de mercancías? Tendrán que responder", ha planteado.

Latorre ha asegurado que Jaén atraviesa una situación "muy favorable", con inversiones ferroviarias garantizadas en un momento en el que considera que son "más importantes que nunca". "Estamos creando nuevas conexiones y mejorando sustancialmente las existentes, con el objetivo de dejar un mapa ferroviario completamente renovado en la provincia. ¿Queremos esto o volver a la marginación ferroviaria del PP? El 29 de noviembre tenemos que decidirlo, pero mucho cuidado, porque esa marginación puede convertirse en definitiva si las derechas llegan a gobernar", ha concluido.