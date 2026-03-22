Latorre sitúa el "fortalecimiento interno" del PSOE-Jaén y su cercanía a la gente como logros en su primer año al frente

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. - PSOE JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha señalado el "fortalecimiento interno" del partido y su cercanía a la sociedad, "escuchando siempre" y trasladando sus proyectos, como "logros" de su primer año al frente de la agrupación provincial. A ellos ha sumado, además, el "refuerzo de la coordinación" con las instituciones que tienen gobierno socialista.

Así lo ha indicado a Europa Press cuando se acaba de cumplir un año de las primarias en las que fue elegido secretario general con el 54,62 por ciento de los votos, de modo que el también alcalde de Arjona superó a la otra candidata, la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz.

Desde entonces, según ha añadido Latorre, se ha trabajado en tres objetivos fundamentales, empezando por "el fortalecimiento interno" de una agrupación que es "ejemplo para el resto de Andalucía y España", tanto "en la capacitación de la militancia" como "en cohesión interna".

"A pesar de que el partido salió de unas primarias, el PSOE en Jaén está fuerte, está unido y es un partido que tiene una cohesión interna destacable". Un "fortalecimiento" que "se demuestra también con la renovación de las agrupaciones locales" durante los últimos doce meses, apostando por un proyecto "fuerte" y "renovado" que está ya preparando las próximas citas electorales.

En este sentido, ha subrayado que se ha "impulsado la participación de la militancia", incorporando, entre otras cosas, "un elemento que era muy reclamado": "la formación como un eje transversal de la acción política" del partido.

Como "segundo logro", Latorre ha aludido a "un PSOE que está cerca de la gente", "capaz de escuchar" y de "modernizar" también para ello sus canales de comunicación. Al hilo, ha considerado que se ha "transformado el partido desde dentro intentando generar nuevas cauces de comunicación", no solamente con las agrupaciones locales, sino con los colectivos sociales.

"Para mí, es fundamental que el partido esté dispuesto siempre a estar cerca de la gente escuchando cuáles son sus planteamientos, pero también trasladando cuáles son nuestros proyectos políticos", ha comentado.

En tercer lugar, el secretario general se ha detenido en la labor desarrollada durante el último año para "reforzar la coordinación" con las instituciones con gobiernos socialistas, como el Gobierno de España y la Diputación.

Sobre el Ejecutivo central, ha puesto de relieve su "clarísima apuesta por Jaén", "dando pasos para seguir afianzando e impulsar todas las infraestructuras pendientes" en la provincia. Como ejemplo, ha hablado del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) o el convenio sobre obras hidráulicas "en todas las comarcas".

Igualmente, ha apuntado el compromiso con las infraestructuras, con la reciente publicación de nuevos proyectos "para seguir avanzando en la autovía A-32" como muestra, o diversas actuaciones "para avanzar en el ámbito del ferrocarril", como el reciente anuncio de "más de 50 millones de euros para mejorar la línea convencional".

Con respecto a la Diputación, de la que es vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, ha asegurado que están "muy volcados los municipios" y en dar respuesta a sus necesidades, especialmente después del tren de borrascas. "El municipalismo siempre ha sido el principal motor político del PSOE de la provincia de Jaén y así tiene que seguir siendo", ha recalcado.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Con estos elementos, Latorre ha mirado hacia adelante. "Creo que el futuro pasa por conseguir que María Jesús Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía, una secretaria general que ha demostrado que hace más por Andalucía y por Jaén desde el Gobierno de España que el propio Moreno Bonilla", ha declarado.

Como ejemplos, ha citado que, como ministra de Hacienda, "ha conseguido subir la financiación para los ayuntamientos más del 40 por ciento", lo que supone que "los pueblos pueden mejorar infraestructuras y servicios públicos" o la aportación de otros recursos, como los fondos europeos Edil.

"Sin embargo, tenemos un presidente de la Junta que, con esa amabilidad encubierta, lleva siete años incumpliendo sus compromisos con Jaén", ha dicho, no sin preguntar "dónde están" las autovías, las ciudades sanitaria y de la justicia o "ese reforzamiento que iba a hacer" de servicios como la sanidad. A su juicio, de hecho, "las andaluzas tienen que ser un plebiscito para elegir entre sanidad pública o Moreno Bonilla".

Sobre esta cita electoral, cercana aunque pendiente de fecha concreta, Latorre ha explicado que "todavía no ha llegado el momento" de la confección de la candidatura. En este sentido, ha indicado que "se abrirá en todas las provincias y será la militancia, junto con la dirección del partido a nivel provincial y a nivel regional, la que decida en su conjunto quién van a ser las personas que compongan la lista".

"Es una fase que llegará dentro de pocas días, de muy pocas semanas, y el partido de Jaén está absolutamente preparado, con los mejores, con el mejor proyecto político, para defender un proyecto solvente que consiga llevar a nuestra candidata a la presidencia de la Junta", ha afirmado.

MUNICIPALES

También de cara al futuro, ha abogado por "consolidar el proyecto político a nivel provincial", de manera que el PSOE se afana por "conseguir más gobiernos municipales" en los próximos comicios y por "mantener la mayoría absoluta en la Diputación" jiennense.

"Vamos a seguir impulsando la renovación de las agrupaciones locales, poniendo como candidato y candidata en cada uno de los municipios a los y las mejores, generando el mejor proyecto político para presentarlo en 2027", ha manifestado.

Unos objetivos en los que se viene trabajando y que deben tener como "base" ese "estar siempre cerca de la gente". "El PSOE ha conseguido siempre identificar cuáles son los problemas de la gente para convertirlo en su proyecto político. Y eso es a lo que me voy a dedicar como secretario general en los próximos meses", ha concluido.