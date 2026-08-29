Le piden cinco años de cárcel y 25.000 euros de multa por traficar con MDMA, ketamina y cocaína en Granada

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiena Provincial de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto abrir juicio oral el próximo mes de septiembre a un varón para el que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel y 25.000 euros de multa por traficar con drogas como MDMA, ketamina y cocaína.

Así se deduce del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se precisa que el acusado es un hombre de nacionalidad colombiana en situación administrativa irregular en España y sin antecedentes penales.

En cuanto a los hechos, se recoge que al varón se le encontraron en octubre de 2024 en la Plaza de la Provincia de la capital un total de once pastillas de MDMA (5,27 gramos) con una riqueza de 28,6%; 4,64 gramos de mezcla en polvo de ketamina; 4,21 gramos de MDMA con una riqueza de 7,9%; ketamina en forma líquida (194 gramos); y 49,05 gramos de cocaína de una riqueza de 77,6%. El valor de las sustancias en el mercado ilícito era de 10.782 euros.

Al acusado también se le intervinieron 320 euros en billetes de 50, 10 y 5 euros presuntamente obtenidos por la venta de estupefacientes.

Fiscalía considera que lo expuesto constituye un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave perjuicio a la salud, y pide para el acusado cinco años de prisión y multa de 25.000 euros.