Le piden cinco millones de multa en Granada acusado de estafar a Hacienda con su empresa de gases medicinales

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado nueve años y medio de prisión y multas de cinco millones de euros para el presidente del consejo de administración de una empresa dedicada a la fabricación y suministro de gases medicinales acusado de defraudar más de un millón de euros a Hacienda.

Un total de tres personas se sentarán en el banquillo por este asunto el próximo 23 y 24 de junio en la Sección Primera de la Audiencia acusados de delito contable y contra la Hacienda Pública.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado era el presidente y socio mayoritario del Consejo de Administración de la empresa, del que también formaban parte los otros dos procesados.

A raíz de una inspección se puso de manifiesto que la sociedad realizó el 12 de julio de 2016 una operación comercial en la que cedió a otra entidad una serie de contratos de arrendamiento de suministro a domicilio de equipos para el tratamiento de patologías respiratorias.

Nueve días después de haber recibido el ingreso de 2,9 millones de euros por esta operación, el acusado presuntamente dispuso de efectivo en caja por importe de 2,2 millones y aunque los inspectores preguntaron sobre las razones que motivaron este movimiento, la Fiscalía mantiene que el acusado no ofreció explicación "razonable y coherente" ni aportó documentación que lo justificara.

Por otro lado, la empresa --de la que era apoderado el acusado--presuntamente realizó varias transferencias bancarias por algo más de 56.000 euros a la cuenta de la que eran titulares él y su cónyuge en concepto de "devolución de préstamo".

Sin embargo, el empresario no ha aportado justificación documental que acredite la existencia de esos préstamos, según la Fiscalía.

Por ello, el Ministerio Fiscal mantiene que deben ser calificadas como ganancia de patrimonio atribuible al acusado tanto la disposición en efectivo de los 2,2 millones como la mitad del importe de las sucesivas transferencias desde una cuenta de la empresa a otra titularidad del matrimonio.

El importe de la cuota defraudada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2016 se ha cuantificado en 1.065.780 euros y presuntamente dejó de ingresar 771.452 euros correspondientes al impuesto de Sociedades de ese año.

Para los otros miembros del consejo de administración acusados, la Fiscalía pide penas de cuatro años y seis meses de prisión, así como multas de dos millones de euros por delito contable y contra la Hacienda Pública.