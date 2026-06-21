Le piden cuatro años y medio de cárcel tras hallarle cocaína, MDMA y cannabis en su casa en Motril (Granada)

Archivo - Sección Primera de la Audiencia de Granada (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger el próximo 30 de junio un juicio en el que la Fiscalía pide para el acusado cuatro años y medio de cárcel y multa de 12.000 euros tras hallarle cocaína, MDMA y cannabis en su domicilio en la ciudad de Motril.

Así se desprende del escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que al encausado, un varón de 29 años, se le atribuye un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

En cuanto a los hechos, la aprehensión de las sustancias estupefacientes tuvo lugar en julio de 2025 cuando la Policía Nacional realizó una entrada y registro en el domicilio del acusado en Motril. Allí se hallaron 17,1 gramos de MDMA; 25,22 gramos de cocaína divivida en dos partes según su pureza; 14 bellotas de resina de cannabis con un peso de 129,49 gramos; resina de cannabis (7,42 gramos) y cannabis/marihuana con un peso de 5,27 gramos. También se encontraron 1.580 euros, una balanza de precisión y otros objetos para el manejo y corte de la droga.

El escrito recoge que las sustancias estupefacientes aprehendidas fueron valoradas en algo más de 4.000 euros, de los cuales 2.150 se correspondían con la cocaína.

El fiscal considera al encausado es autor de un delito contra la salud pública y pide para él cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 12.000 euros con 90 días de arresto sustitutorio en caso de impago e insolvencia.