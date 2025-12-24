La Legión volverá a desfilar con motivo de la conmemoración de los 534 años de la Toma de Granada

Archivo - Día de la Toma de 2020 - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Legionarios pertenecientes a una sección de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II, con base en Viator (Almería) participarán el viernes 2 de enero, festivo local en Granada, en la conmemoración del 534º aniversario de la Toma de la ciudad de la Alhambra por los Reyes Católicos, que tenía lugar ese mismo día de 1492.

La Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión es una gran unidad encuadrada en la División 'Castillejos', según la información consultada por Europa Press en la web de Defensa tras confirmar en fuentes del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra (Madoc) su participación un año más en el Día de la Toma.

Llegarán a Granada más de medio centenar de legionarios, incluidos también efectivos de la VII Bandera 'Valenzuela' perteneciente al Tercio 'Don Juan de Austria', el tercero de la Legión, con sede en Almería, que aportará también una banda de guerra, y que pertenece a la citada brigada, que además desplazará una unidad de música.

Son unos actos en que es tradicional la tremolación del pendón de Castilla y una función cívico-religiosa que tiene como principales escenarios la Capilla Real, donde reposan los restos de Isabel y Fernando, y el Ayuntamiento, en la céntrica Plaza del Carmen.