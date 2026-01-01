La Legión vuelve a desfilar en la conmemoración de los 534 años de la Toma de Granada este viernes

Archivo - La Legión desfila durante la celebración del día de la Toma el 2 de enero de 2024 - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Legionarios pertenecientes a una sección de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II, con base en Viator (Almería) participan este viernes 2 de enero festivo local en Granada, en la conmemoración del 534 aniversario de la Toma de la ciudad de la Alhambra por los Reyes Católicos, que tenía lugar ese mismo día de 1492.

La Brigada 'Rey Alfonso XIII II' de la Legión es una gran unidad encuadrada en la División 'Castillejos', y constituye una de sus unidades de combate, según la información consultada por Europa Press en la web de Defensa.

Según los datos facilitados por el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra a Europa Press, llegan a Granada más de medio centenar de legionarios, incluidos también efectivos de la VII Bandera 'Valenzuela' perteneciente al Tercio 'Don Juan de Austria' el tercero de la Legión, con sede en Almería, que aportará también una banda de guerra, y que pertenece a la citada brigada, que además desplazará una unidad de música.

Son unos actos en que es tradicional la tremolación del pendón de Castilla y una función cívico-religiosa que tiene como principales escenarios la Capilla Real, donde reposan los restos de Isabel y Fernando, y el Ayuntamiento, en la céntrica Plaza del Carmen.

Por su parte, y como es también tradicional, la plataforma Granada Abierta presentaba el pasado lunes a los medios el acto alternativo del 2 de enero, que lleva por lema 'Por la convivencia, no a la Toma'.

Con un guiño a la candidatura de esta ciudad andaluza para la Capitalidad Cultural Europea en 2031, el lema de este año apuesta por que Granada sea capital de la cultura "sin pendones, espadas ni marchas militares".

Pretende en definitiva, según indicaron sus organizadores al hilo de su presentación informativa este pasado lunes, "resignificar la fecha histórica del 2 de enero, despojándola del carácter militarista y excluyente que pretenden darle las instituciones".