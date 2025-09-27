Leiva y Ana Belén llenan de música la noche de este sábado en Córdoba

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Leiva, en la Plaza de Toros y con el cartel de 'sold out' colgado, y la incombustible artista Ana Belén, en el Teatro de la Axerquía, llenarán de música la noche de este sábado en Córdoba con sendos conciertos enmarcados en sus actuales giras, 'Tour Gigante' y 'Más D Ana'.

Así las cosas, la Plaza de Toros ya se prepara para la actuación de Leiva, prevista a partir de las 22,00 horas, que llega a Córdoba en uno de los cerca de 30 conciertos que ofrecerá en España durante este 'Tour Gigante'. Tras su gira por el territorio nacional, el madrileño ya tiene programados conciertos en países como Chile, Uruguay, Argentina y México.

En su tour, Leiva presenta su sexto trabajo en estudio, 'Gigante', "el testimonio definitivo del artista madrileño, un autorretrato esencial de canciones portentosas, donde prima la naturalidad que equidista entre lo sólido y lo vulnerable, el vértigo y el arrebato". Se trata de "un disco que muestra la irrefutable lucidez creativa que le atraviesa, la plenitud de una sensibilidad compositiva que nos transporta a un universo único, evocador, arrollador y emotivo".

Por su parte, el Teatro de la Axerquía recibirá, a las 21,30 horas, a Ana Belén, que sigue presentando 'Más D Ana' por todo el país en una gira en la que está repasando los grandes éxitos de su repertorio y las canciones de su nuevo álbum, 'Vengo con los ojos nuevos', acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José.

El tour de la artista comenzó en abril y ahora llega a Córdoba, ciudad tras la cual visitará Palma, Alicante, Gijón, Barcelona, A Coruña y Valencia, entre otras, antes de finalizar su gira en el Movistar Arena de Madrid el día 23 de diciembre.