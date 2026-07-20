Los lémures de Almuñécar (Granada) que acertaron la victoria de España en el Mundial reciben un homenaje

Julien, un lémur de cola anillada de 12 años, recibe una copa del mundo simbólica tras acertar el triunfo de España un día antes de la final. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

La fiebre por las predicciones mundialistas, una tradición que se hizo famosa durante el Mundial de Sudáfrica de 2010 gracias al célebre Pulpo Paul, también ha tenido su versión en Almuñécar (Granada), donde el lémur Julien realizó su particular predicción.

Aquel pulpo del acuario alemán de Oberhausen alcanzó fama internacional al acertar todos los pronósticos de la selección española, incluida la histórica final que España conquistó ante Países Bajos, convirtiéndose desde entonces en un fenómeno mediático y dando origen a una curiosa tradición que se repite en cada gran competición.

En Almuñécar, el testigo lo ha recogido Julien, un lémur de cola anillada de 12 años, originario de Madagascar y residente del Parque Ornitológico Loro Sexi, que un día antes de la gran final del Mundial entre España y Argentina realizó su particular predicción.

Ante la atenta mirada de los visitantes y del responsable municipal del parque, Joaquín Requena, Julien eligió el recipiente identificado con la bandera de España para degustar su comida favorita, augurando así la victoria del combinado nacional.

Tras cumplirse el pronóstico y proclamarse España campeona del mundo, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, acompañado por el concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, ha querido regresar al parque para hacer entrega simbólica de la Copa del Mundo al lémur y al resto de sus compañeros.

El alcalde ha destacado que "esta simpática iniciativa ha servido para que vecinos y visitantes vivieran la emoción de la final desde un lugar tan especial como el Loro Sexi".

J"ulien acertó su predicción y hoy hemos querido reconocerlo de una forma simbólica, compartiendo además la alegría de toda España por este nuevo título mundial".

Ruiz Joya ha animado a quienes aún no conocen el parque "a visitarlo durante este verano y descubrir un espacio único, pensado para disfrutar en familia, donde la educación ambiental, la conservación de especies y el ocio se dan la mano en un entorno privilegiado".

Por su parte, el concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, ha señalado que "Loro Sexi es mucho más que un parque de aves. Es un centro de referencia donde se pueden conocer especies de diferentes partes del mundo y vivir una experiencia muy cercana con los animales".