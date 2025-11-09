Les piden dos años de prisión por estafa en la compra de las fincas de una herencia en Cúllar (Granada)

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido dos años de prisión y 2.400 euros de multa para un hombre y una mujer acusados de estafa en la compra de cuatro fincas de Cúllar, en el norte de la provincia de Granada, tras heredarlas de su padre cinco hermanos de este municipio de la comarca de Baza.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la procesada era socia y administradora de una promotora, que respondería en esta causa como responsable civil directa, y el procesado, el mandatario de la referida mercantil.

Habrían entrado en contacto con los propietarios "al objeto de promover y construir un edificio de viviendas, locales comerciales y plazas de garaje, por lo que, tras varias ofertas, llegaron a un acuerdo en el mes de septiembre de 2006".

De este modo, el día 12 de ese mes cada uno de los hermanos habría firmado un contrato privado con la procesada en el que se acordaba al parecer la "venta" de la décima parte indivisa que sobre cada una de las fincas tenía cada uno.

Se habría estipulado como pago "la entrega de un piso a cada uno de los hermanos en el edificio que la mercantil se proponía construir", así como una plaza de garaje y un trastero, "además de una cantidad de dinero a la finalización de las obras".

La transmisión se habría señalado "en el plazo de 22 meses desde el inicio de la obra, previsto para febrero de 2007, por lo que la entrega debía ser efectiva en el mes de diciembre de 2008".

Al no haberlos recibido, resultaron "perjudicados en una cantidad total de 90.390" euros "conforme al valor fijado por perito judicial", según hace constar el ministerio público. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar este caso el próximo 18 de noviembre.