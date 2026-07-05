Un libro aborda el "insólito e inédito" vínculo entre el último rey visigodo y primer emir omeya

Portada de libro 'El halcón de Al-Ándalus', publicado con la editorial cordobesa Almuzara por el escritor Francisco Gamboa. - ALMUZARA

CÓRDOBA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor Francisco Gamboa narra en su último libro, 'El halcón de Al-Ándalus', publicado con la editorial cordobesa Almuzara, el insólito e inédito vínculo familiar entre Rodrigo, último rey visigodo de España, y Abd al-Rahman I, primer emir omeya de Al-Ándalus, de modo que construye una historia alrededor de un hallazgo histórico revelador.

Según destacan desde la editorial, se trata de un hallazgo que da pie al argumento principal de la novela, que es el de la reivindicación por parte del protagonista de un linaje perdido por el que luchará durante el Califato Omeya del siglo VIII, en plena conquista musulmana de la Península Ibérica.

De este modo, el hallazgo de esta oculta relación tiene lugar en el enigmático palacio de Qusayr Amra del desierto de Jordania, cuando en el Fresco de los Seis Reyes aparece retratado Rodrigo junto a califas omeyas. Aunque fue derrotado y muerto en la Batalla del Guadalete a manos de los conquistadores musulmanes en el año 711, su imagen aparece en este fastuoso palacio construido con posterioridad.

El protagonista interpreta que este fresco es la prueba definitiva de su linaje real, lo que le da pie a Abd al-Rahman a exigir la restitución de su patrimonio dinástico, una reclamación que sacudirá la paz de los gobernantes omeyas establecidos en Córdoba, en el caótico al-Andalus, donde se hunden sus raíces y siente que el destino le llama a ser su legítimo gobernante.

Nacido en el sevillano pueblo de Arahal en 1948, Francisco Gamboa durante la adolescencia y juventud combinó los trabajos en el campo con el afán de aprender en escuelas nocturnas particulares. En los años 1960 formó parte de los movimientos sociales y culturales que promovieron el cambio a la democracia y contra el franquismo.

Emigrado a Cataluña, formó parte de los círculos de emigrantes andaluces participando en las luchas obreras y movimientos sociales urbanos. Tras el famoso 4 de diciembre de 1977, decidió volver a su tierra donde se dedicó a leer e investigar sobre la historia de Andalucía, especialmente del período andalusí. Es autor de los libros 'Andalucía como matria' (Almuzara, 2006) y 'Acerca de la pereza andaluza' (inédito).