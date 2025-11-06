El libro 'Cuarenta años de Izquierda Socialista' traza un recorrido por la historia de esta corriente del PSOE

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Cuarenta años de Izquierda Socialista' es el título del libro que se ha presentado este jueves en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. Recoge la "gran trayectoria" de esta corriente del PSOE en sus cuatro primeras décadas de existencia, según se ha expuesto en un acto en que ha participado la presidenta de esta formación en la provincia granadina, Cándida Martínez.

Junto a la portavoz de Izquierda Socialista en Granada y secretaria provincial de Políticas del Agua, Rosario Cantón, el coordinador del libro y miembro del comité federal del PSOE, Manuel de la Rocha, y la integrante de la coordinadora federal de Izquierda Socialista Blanca Fernández, entre otros, Martínez ha reivindicado el valor de la pluralidad interna como una fortaleza del socialismo español.

En un momento político marcado por la polarización y "el avance de la ultraderecha y los discursos reaccionarios", Martínez, según ha indicado el PSOE en una nota de prensa, ha defendido la importancia del pensamiento crítico, el debate ideológico y la lealtad a los principios "que han guiado al partido a lo largo de casi siglo y medio de historia".

"El socialismo ha sido, y debe seguir siendo hoy más que nunca, un proyecto que conjuga ética y política, capaz de integrar distintas sensibilidades bajo un mismo ideal de justicia social y dar respuesta a los desafíos actuales con coherencia y compromiso", ha manifestado la presidenta del PSOE de Granada.

Martínez ha apuntado a la vigencia de los planteamientos que Izquierda Socialista ha defendido durante sus más de cuatro décadas de historia, entre los que ha citado, la democracia interna, la igualdad real, el europeísmo progresista, la memoria democrática o el federalismo como modelo de convivencia.

Por su parte, Rosario Cantón ha destacado el trabajo realizado por Izquierda Socialista "con compañeras y compañeros comprometidos desde sus filas en la defensa de sus postulados primigenios, la defensa de la democracia interna, el impulso al debate político y la contribución al rearme ideológico del partido en todo momento".

En su intervención ha indicado que "somos una herramienta más que quiere seguir construyendo y desarrollando el PSOE, sus principios y valores, llevándolos a su materialización real en todas y cada una de las personas". Tras apuntar que Izquierda Socialista está presente en todos los ámbitos posibles del partido, siendo actores y partícipes de los logros alcanzados, Cantón ha subrayado que en los últimos cuatro años "hemos trabajado en su mantenimiento y reactivación, con la premisa de ser una herramienta más dentro del partido".

"Usando la generación de opinión interna y del tan necesario debate, como instrumentos para defender la democracia, apoyar y contribuir al desarrollo de las políticas del partido, ser detectores de las fugas y problemas que puedan aparecer en nuestra inmensa maquinaria y tarea y contribuir a sus soluciones", ha expuesto.