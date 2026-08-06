Licitado el nuevo servicio de comida a domicilio por 698.000 euros para atender a 120 personas en Jaén capital

Archivo - Con la nueva licitación se llegará a 120 personas frente a las 90 actuales - JUNTA - Archivo

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, ha publicado la nueva licitación del Servicio Municipal de Comida a Domicilio, por valor de 698.610 euros.

Este recurso está destinado a favorecer que las personas mayores o en situación de vulnerabilidad puedan permanecer en sus hogares con una alimentación adecuada y el apoyo necesario para mantener su autonomía y calidad de vida. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 21 de agosto.

La presidenta del Patronato y concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz, ha explicado que el procedimiento se tramita mediante procedimiento abierto, lo que permite que "cualquier empresa que cumpla los requisitos pueda presentar su oferta, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades".

Díaz ha subrayado que, más allá de la tramitación administrativa, "lo más importante no es el procedimiento, sino las personas". En este sentido, ha destacado que este servicio "permite que muchas personas mayores o en situación de vulnerabilidad puedan seguir viviendo en su hogar con la tranquilidad de recibir cada día una comida equilibrada y adaptada a sus necesidades, favoreciendo su autonomía, mejorando su calidad de vida y ofreciendo también un apoyo y un seguimiento cercano".

La edil ha incidido en que la nueva licitación supone un "importante refuerzo" de este recurso municipal, ya que incrementa de 90 a 120 el número de personas usuarias previstas, lo que representa un aumento del 33,3 por ciento de la capacidad del servicio para dar respuesta a la creciente demanda.

Asimismo, el contrato incorpora un incremento de la inversión municipal. Aunque la duración del nuevo contrato se reduce de cuatro a dos años, el presupuesto base de licitación pasa de los 634.691,20 euros del anterior contrato a los 698.610 euros del nuevo, lo que supone un aumento de 63.918,80 euros --un 10,1 por ciento más de presupuesto total--.

La responsable municipal de Servicios Sociales ha señalado que con esta nueva licitación dan "un paso adelante" y ha asegurado que con esta contratación refuerzan "un servicio esencial para que más personas puedan seguir viviendo en su casa con la seguridad de recibir una alimentación adecuada, equilibrada y de calidad, adaptada a sus necesidades".

Finalmente, Ángeles Díaz de la Torre ha hecho hincapié en que el objetivo de esta iniciativa es "seguir fortaleciendo uno de los recursos sociales más importantes del Patronato Municipal de Asuntos Sociales" para "mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, favoreciendo que puedan permanecer en su entorno con la mayor autonomía posible".