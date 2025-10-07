El líder del PCA, Ernesto Alba, proclamado como único candidato a la Junta en las primarias de IU Andalucía

El portavoz de IU Andalucía y secretario general del PCA, Ernesto Alba, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Izquierda Unida (IU) Andalucía ha informado este martes, 7 de octubre, a "toda la militancia" de la organización de que, tras concluir el plazo de presentación de candidaturas para las primarias de la federación de izquierdas a la Presidencia de la Junta de Andalucía, se ha presentado una única candidatura encabezada por el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba.

Esta candidatura ha contado con 263 avales, "muy por encima" de los 96 necesarios según el reglamento del proceso, por lo que "queda proclamada como candidatura oficial", según ha informado IU Andalucía en un comunicado.

De acuerdo con el calendario aprobado, al tratarse de una candidatura única, el proceso continuará con su ratificación por parte de toda la militancia de IU Andalucía, para lo que se activará una votación vía 'on line' entre los días 9 y 14 de este mes de octubre, y otra presencial, entre los días 17 y 18 de este mismo mes.

Tras comunicar esta proclamación, desde IU Andalucía han querido "agradecer la participación, el compromiso y la responsabilidad democrática de toda la militancia en este proceso". "Seguimos construyendo una Izquierda Unida fuerte y cohesionada", añaden, y para ello instan a la militancia a "participar masivamente en dicha ratificación que supone el inicio de una campaña que finalizará con la celebración de las elecciones autonómicas", previstas para el próximo año 2026.

En rueda de prensa este pasado lunes en Málaga, el propio Ernesto Alba dio a conocer su candidatura a estas primarias y expuso que ésta "se nutre de una reflexión política que veníamos haciendo desde la organización desde hace tiempo con tres elementos clave", en referencia a abrir un debate en la izquierda andaluza, llevar un proyecto político "bajo el brazo" y abrir "una gran esperanza en Andalucía y, si puede ser también, para el resto del país".

El líder del PCA apuntó también que "la izquierda tiene que dejar de mirarse el ombligo y que dejar de pelearse entre nosotras y nosotros, y dedicarse más a entrar en los barrios y estar entre la gente. La que dice representar y la que dice defender. La izquierda necesita abrir el foco", subrayó.

Finalmente, y tras incidir en que "debemos juntarnos todas y todos" y comprometerse a recorrer cada rincón de Andalucía, ha dicho que va a abrir un proceso político "desde abajo, sin estrellas fugaces", poniendo el protagonismo en la gente, con el objetivo de "ganar Andalucía".

TRAYECTORIA

Nacido en Conil de la Frontera (Cádiz), Ernesto Alba fue elegido por primera vez como secretario general del PCA el 2 de julio de 2017 por la unanimidad del Comité Central emanado del XII Congreso de la formación.

Ha sido concejal delegado de Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Salud y Consumo en Conil y fue coordinador del grupo municipal de IU en dicha localidad desde 2011 hasta 2016. Además, es diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y especialista universitario en Derecho a la Ciudad.

También cursó estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla y, como trabajador social, desempeñó su carrera profesional en el Centro de Acogida para Inmigrantes de la Cruz Roja de Algeciras (Cádiz), y ha sido técnico especialista de proyectos y asesor metodológico de Presupuestos Participativos.

Con 16 años comenzó a participar en la asamblea local de IU en Conil de la Frontera, y en el año 2002 se integró en la Unión de Juventudes Comunistas de España, organización en la que llegó a ser responsable del Área Externa del Comité Nacional de Andalucía y responsable de movimientos sociales y migraciones en el Comité Central de la UJCE, según se destaca en la información que sobre su biografía se puede consultar en la página web del PCA.

VOLUNTAD DE REEDITAR LA COALICIÓN POR ANDALUCÍA

Para las próximas elecciones andaluzas, IU aspira a reeditar la fórmula de Por Andalucía, la marca con la que Podemos, IU, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo concurrieron a los comicios de 2022.

No obstante, antes de que se materialice la posible reedición de esa coalición, IU Andalucía está desarrollando un proceso de primarias internas para designar a sus candidatos a esas elecciones --tanto a la Presidencia de la Junta como a nivel provincial para acceder al Parlamento--, de forma que posteriormente tocaría abordar las potenciales listas conjuntas que diseñaría también en primarias con las formaciones con las que pueda ir en coalición.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, señaló este pasado lunes que estimaba que su formación celebrará entre finales de octubre y principios de noviembre sus primarias internas para elegir sus candidatos a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía de 2026.

En rueda de prensa, señaló que aunque no están cerradas las fechas de esta consulta a las bases del partido sobre los candidatos en Andalucía, el horizonte temporal de finales de mes y principios de noviembre es muy plausible.