La líder del PSOE de Granada capital apuesta por que su partido sea "implacable ante la corrupción y el machismo"

La secretaria general del PSOE de Granada capital, Raquel Ruz, interviene en la asamblea de la Comisión Ejecutiva Municipal. - PSOE

GRANADA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Granada capital, Raquel Ruz, ha defendido este sábado ante la militancia, durante la celebración de la primera asamblea ordinaria de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal, la necesidad de construir un partido "útil, unido y ejemplar" que sea "implacable contra la corrupción y el machismo", al tiempo que ha anunciado la creación de "un buzón interno de denuncias para erradicar cualquier conducta impropia".

Así se recoge en una nota de prensa del PSOE local de Granada en la que se detalla que, durante su intervención en dicha asamblea, Ruz ha lanzado un mensaje "contundente de regeneración y ética política", asegurando que "los corruptos nunca fueron socialistas", y que el partido actuará con "inmediatez y contundencia ante cualquiera que use su cargo para lucrarse". En un discurso marcado por la "reivindicación de los valores socialistas frente al acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha", Ruz ha situado el feminismo como el "eje vertebral" de su mandato.

La dirigente socialista ha pedido "perdón a las víctimas de comportamientos machistas dentro de la organización", y ha anunciado medidas concretas, como la "formación obligatoria para cargos" y la referida creación de un buzón interno de denuncias para "erradicar cualquier conducta impropia". "Tolerancia cero con el machismo. Siempre estaremos con las víctimas", ha sentenciado.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE CARAZO EN GRANADA

En clave local, Raquel Ruz ha cargado contra la gestión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), a quien ha acusado de gobernar desde "la soberbia y el desprecio a los vecinos".

La socialista ha aludido al "caos" de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el "conflicto" en la Avenida de Cervantes, donde el PP "ha impuesto su criterio sin escuchar a los afectados", según ha criticado Raquel Ruz, quien ha sostenido que el modelo de ciudad del PP se basa en "el ladrillo y el pelotazo urbanístico, abandonando a los barrios periféricos como Norte, Chana o Zaidín, mientras centra las inversiones en remodelar calles céntricas para contentar a sus votantes".

Asimismo, ha alertado sobre la crisis de vivienda, criticando que "las políticas municipales y autonómicas favorezcan a los fondos buitre y la especulación, expulsando a los jóvenes y familias trabajadoras de la ciudad".

Sobre la candidatura de Granada a ser Capital Cultural Europea en 2031, Ruz ha reafirmado el apoyo del PSOE al proyecto, iniciado bajo el mandato socialista de Paco Cuenca, pero ha exigido al equipo de gobierno del PP que "proteja el patrimonio del Albaicín y Sacromonte frente a la gentrificación y amenazas como las plantas fotovoltaicas".

Igualmente, la secretaria general socialista ha tenido palabras para la situación de la sanidad pública, y ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), su "desprecio" tras la crisis de los cribados de cáncer de mama, a la vez que ha lamentado que Andalucía esté "a la cola" en gestión de la dependencia.

Por último, y de cara al futuro, Ruz ha avanzado que el PSOE de Granada "intensificará su presencia en la calle durante 2026", con el objetivo de "ir de la mano de la ciudadanía" para "construir un proyecto alternativo que culmine en una gran Asamblea Ciudadana". "Granada necesita un partido que responda a sus problemas reales. No vamos a defraudarles", ha concluido.