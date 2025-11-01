El líder de UGT-A y el exsecretario de CCOO-A Francisco Carbonero se integran en el Consejo andaluz de Memoria Histórica

El secretario general de UGT-A y presidente de Fudepa, Óskar Martín, atiende a los medios antes del acto de reconocimiento y reparación a represaliados sindicales durante la Guerra Civil y la Dictadura. A 17 de octubre de 2025, en Córdoba (Foto archivo). - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha designado a seis vocales del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación de entidades memorialistas, entre quienes figuran el actual secretario general del sindicato UGT Andalucía, Óskar Martín, en su condición de presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), y el exlíder de Comisiones Obreras (CCOO) Andalucía Francisco Carbonero, como director de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo.

Así se desprende de una orden, con fecha del pasado 21 de octubre de 2025, de la Consejería de Cultura y Deporte por la que se designan las vocalías que integran el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación de las entidades memorialistas, consultada por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La orden, que viene firmada por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, recuerda que le corresponden al departamento que ella dirige en el Gobierno andaluz las competencias en materia de memoria democrática, así como detalla que el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía es un órgano creado al amparo de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Se trata de un "órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas que operan en Andalucía", cuya presidencia le corresponde "a la persona titular de la Consejería competente en materia de memoria democrática", y en el que, además de entidades memorialistas, la ley contempla que cuente con representación de la Junta de Andalucía y de "expertos en este ámbito".

Para la elección de las seis vocalías del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación de las entidades memorialistas, la Consejería de Cultura y Deporte convocó un procedimiento a partir de una orden del pasado 20 de febrero tras el que el Comisionado para la Concordia emitió un informe con fecha del pasado 14 de octubre, "relativo a la selección" de dichas vocalías.

Siguiendo este procedimiento, la consejera de Cultura ha procedido a designar a cinco vocales titulares del citado órgano y a otros tantos suplentes en representación de entidades memorialistas que son, en concreto, la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica Manuel Barrios Jiménez, la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa).

En representación de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática ha sido designado como vocal titular del Consejo de Memoria Antonio Naranjo Torres, y como suplente José Esteban Garrido Moreira, mientras que por parte de la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica Manuel Barrios Jiménez han sido designados vocales Juan Cruz Fernández --titular--, y Joaquín Octavio Prieto Pérez como suplente.

El que fuera secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero ha pasado a integrar este órgano en representación de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, por la que también ha sido designada vocal, aunque suplente, Eloísa Baena Luque.

A estos nombres se suman los de Miguel Ángel Valdivia Morente y Juan Carlos Roldán Martín, elegidos como vocales titular y suplente, respectivamente, del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén.

Por otro lado, el secretario general de UGT-A, Óskar Martín Silvoso, ocupará una vocalía de este órgano en representación de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), por la que también ha sido designado como vocal, aunque suplente en su caso, Josefa Castillejo Martín.

VOCALES POR SU "ACREDITADA TRAYECTORIA EN EL MOVIMIENTO MEMORIALISTA"

Para completar las vocalías de este Consejo andaluz de Memoria Histórica y cubrir plazas que habían quedado vacantes en el marco de este procedimiento, la Junta ha designado a dos personas más "por su acreditada trayectoria en el movimiento memorialista en Andalucía", que son María José Ruiz Piñero --como titular--, y José Manuel Rodríguez Casanueva como suplente.

Estas designaciones se realizan por un periodo de tres años, de conformidad con el artículo 4.1.g) del Decreto 92/2018, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, según aclara la orden publicada en el BOJA, contra la que cabe la posibilidad de interponer tanto "recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Cultura y Deporte", como "recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".