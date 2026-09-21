Liderkit presenta en Hannover su nuevo kit de polipropileno y amplía sus instalaciones con una nueva nave

Liderkit participa con 'stand' propio en la IAA Transportation de Hannover. - LIDERKIT

GUARROMÁN (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La empresa española de carrocerías Liderkit, cuya sede principal se ubica en Guarromán (Jaén), ha participado por décima vez consecutiva con 'stand' propio en la IAA Transportation de Hannover, uno de los principales encuentros internacionales del sector del transporte, que se ha celebrado en dicha localidad alemana entre los pasados días 15 y 20 de septiembre, y donde la compañía ha presentado como principal novedad su nuevo kit de carrocería de polipropileno, una solución que "combina ligereza, resistencia, personalización y facilidad de montaje".

Así lo ha destacado la propia empresa en una nota difundida este lunes en la que ha detallado sobre dicho kit que se trata de un modelo fabricado íntegramente con paneles 'LiderPP', compuestos por un núcleo de estructura alveolar y caras de "alta rigidez" que "proporcionan una elevada resistencia al impacto".

El hecho de estar fabricado exclusivamente en polipropileno, sin poliéster ni otros materiales, permite obtener un producto reciclable y supone "un nuevo avance de la entidad en el desarrollo de productos más sostenibles", según defienden desde la compañía.

Por otro lado, los visitantes de la IAA han podido conocer otras novedades y mejoras del catálogo, entre las que desde la propia empresa han destacado sus modelos de lonas y semilonas que "continúan siendo un producto de interés para los visitantes", así como su "producto estrella", el kit fabricado con panel 'sándwich' de 30 milímetros.

ACUERDOS COMERCIALES

Asimismo, desde la empresa destacan que, una edición más, Liderkit ha logrado "nuevos acuerdos comerciales que permiten reforzar su presencia internacional y reflejan la confianza de sus clientes en la compañía".

Según añade el comunicado, la participación en la IAA ha permitido a Liderkit cerrar nuevos proyectos que, en conjunto, superan las 300 unidades, destinadas a diferentes mercados y aplicaciones dentro del sector del transporte.

Estos acuerdos "refuerzan el crecimiento de la actividad internacional de Liderkit y su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada cliente, consolidando el compromiso y la confianza de sus clientes".

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE

Actualmente, Liderkit está construyendo una nueva nave que permitirá "mejorar los procesos relacionados con la expedición de sus productos". Esta ampliación "contribuirá a optimizar la organización y gestión de las carrocerías, agilizar los procesos logísticos y reducir los tiempos de expedición, mejorando así la eficiencia y la capacidad de respuesta ante las necesidades de los clientes".

Además, Liderkit está adquiriendo nuevos terrenos con el objetivo de "disponer de mayor espacio para continuar aumentando progresivamente su capacidad productiva". Estas inversiones "responden al incremento de la demanda y permitirán a la empresa afrontar nuevos proyectos y generar nuevos puestos de trabajo", añaden desde la compañía, desde donde también han puesto de relieve que la ampliación de las instalaciones se suma a las inversiones realizadas por Liderkit durante los últimos años en infraestructuras, maquinaria y tecnología.

Asimismo, la presencia en esta cita internacional de referencia ha permitido a la compañía "reforzar su contacto con clientes y profesionales de diferentes mercados y continuar generando nuevas oportunidades de negocio".