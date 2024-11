La linarense Lucía Marín será la primera mujer en dirigir una ópera en la State Opera South Australia

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de orquesta linarense Lucía Marín se convertirá el próximo 8 de noviembre en la primera española en dirigir en Oceanía y primera mujer en dirigir una ópera en la State Opera South Australia.

Tras dirigir 'El barbero de Sevilla' en la Ópera de Oviedo el pasado mes de octubre, Lucía Marín afronta un nuevo reto como es la dirección musical de 'Lucia di Lammermoor de Donizetti' en la temporada de ópera de la State Opera South Australia de Adelaida.

"Estoy muy orgullosa de seguir dando pasos adelante en mi carrera tan importantes como estos. Vamos a hacer la histórica producción escénica de John Copley de la Ópera de Sídney de 1986, hecha a medida de la gran Dame Joan Sutherland", ha indicado Lucía Marín en un comunicado.

Marín estará al frente de la Adelaide Symphony Orchestra y contará con un elenco encabezado por la soprano Emma Pearson en el rol de Lucia, el barítono Morgan Pearse como Enrico y el tenor Alok Kumar como Edgardo.

"Venir al otro lado del mundo ha sido una sorpresa muy agradable, me he encontrado con un elenco disciplinado, con muchas ganas de trabajar y un equipo creativo con gran interés por contar esta Lucia desde donde nos encontramos ahora. Me siento trabajando como en casa, la orquesta es estupenda con una fantástica energía y gran brillantez", ha dicho María.

'Lucia di Lammermoor' no se representaba en la State Opera Sur de Australia desde hace 30 años y estará en cartel hasta el 16 de noviembre. "Haremos la mejor Lucia posible, pero ante todo, esta Lucia será al final una mujer libre, porque estoy convencida que ese es el principio y fin de todos sus males, la búsqueda de la libertad", ha concluido Marín.

La pasada temporada, Marín se convirtió en la primera directora española en dirigir en la temporada de ópera Bilbao ABAO en una nueva producción de 'El rapto en el serrallo', de Mozart, al frente de la Euskadiko Orkestra.

Entre sus recientes compromisos destacan también su debut en el Teatro de la Zarzuela, 'La Traviata' en el Teatre Principal de Palma o su regreso al Teatro Real con 'Amahl' y los 'Visitantes Nocturnos', de Menotti.

Entre sus próximos proyectos está ponerse al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para dirigir 'La verbena de la Paloma' en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y el Palacio de Festivales de Santander, en una producción del Teatro de la Zarzuela, y a finales de noviembre tiene previsto su debut en México.