Linares (Jaén) acogerá en octubre el V Congreso Nacional Women Leaders para impulsar el liderazgo femenino

La concejala-delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, Mamen Muñoz (centro), junto a Carmen Rueda, fundadora de la Asociación Emprendimiento en Red, y al presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Patricio Lupiáñez - AYUNTAMIENTO DE LINARES

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Linares (Jaén) se convertirá el próximo mes de octubre en la sede del V Congreso Nacional Women Leaders, un encuentro que tiene como principal propósito impulsar el liderazgo femenino a través de mujeres referentes de la provincia jiennense.

La concejala-delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, Mamen Muñoz, ha presentado en rueda de prensa los detalles de esta iniciativa, que llega de la mano de Carmen Rueda, fundadora de la Asociación Emprendimiento en Red. En la presentación, Muñoz ha estado acompañada por la propia Rueda y por el presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Patricio Lupiáñez.

Durante su intervención, la edil de Igualdad ha destacado el apoyo del Consistorio, a través de diferentes áreas, a la celebración de este encuentro, cuya programación ofrecerá una muestra de empresarias y diversas mesas redondas.

"Este evento convertirá a nuestra ciudad en un punto de encuentro para el talento, la innovación, el emprendimiento y la colaboración", ha señalado Muñoz, quien ha hecho hincapié en que Linares vive actualmente "un momento de transformación" y apuesta por iniciativas que "generan actividad económica, proyectan una imagen moderna de la ciudad y crean oportunidades".

En este sentido, la concejala ha explicado que durante las jornadas del congreso se reunirá a empresas, profesionales, personas emprendedoras, entidades y ciudadanía con el objetivo de "compartir experiencias, crear sinergias y abrir nuevas vías de colaboración".

Asimismo, Muñoz ha subrayado el valor de este proyecto para "seguir impulsando el liderazgo femenino", defendiendo que la igualdad "se construye favoreciendo espacios donde las mujeres puedan emprender, liderar y desarrollar todo su potencial".

Por último, la representante municipal ha puesto en valor que Carmen Rueda encabece un proyecto "consolidado y con proyección nacional", lo que ha calificado como "un ejemplo del talento femenino" que desde el equipo de Gobierno local quieren "seguir apoyando y visibilizando".