Linares (Jaén) impulsa la digitalización de servicios con la firma biométrica y la nueva oficina virtual del padrón

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, con uno de los nuevos dispositivos.
La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, con uno de los nuevos dispositivos. - AYUNTAMIENTO DE LINARES
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 29 agosto 2026 12:14
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JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) impulsa la digitalización de sus servicios con la implantación de la firma biométrica en la Oficina de Atención a la Ciudadanía y la nueva oficina virtual del padrón.

Se trata de "dos importantes mejoras" que tienen como objetivo agilizar la gestión administrativa, reducir los tiempos de tramitación y ofrecer una experiencia más cómoda, segura y eficiente tanto para la ciudadanía como para el personal municipal, según ha informado el Consistorio.

En concreto, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha incorporado un sistema de firma biométrica que sustituye la firma tradicional en papel por la digital mediante tablet. Gracias a esta tecnología, las personas usuarias podrán rubricar electrónicamente sus solicitudes y documentos de manera inmediata, quedando incorporados directamente al expediente electrónico municipal "con todas las garantías de seguridad, integridad y trazabilidad".

El Ayuntamiento ha señalado que su implantación reduce el uso de papel, simplifica los procedimientos administrativos y mejora la protección de los datos personales, a la vez que disminuye los tiempos de espera y atención presencial.

Por otra parte, se ha renovado la oficina virtual del padrón, que permite realizar numerosos trámites de forma telemática, sin necesidad de desplazarse a las dependencias municipales. Desde la sede electrónica (https://linares.sedelectronica.es) se pueden gestionar cambios de residencia, actualización de datos y emisión de certificados, de forma cómoda, rápida y segura. Con ello se potencia la relación digital con el ciudadano y se reduce la carga de trabajo para el personal municipal.

Desde la sede electrónica, el acceso se realiza a través del enlace de la sección Padrón de Habitantes mediante sistemas seguros de identificación electrónica como Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico. El sistema detecta si se está empadronado o no, pudiendo tramitarse diferentes casuísticas para ambos escenarios.

Entre otras cosas, se puede consultar y actualizar los datos padronales, realizar trámites relacionados con la inscripción en el padrón y obtener de forma automática certificados de empadronamiento individuales, históricos o colectivos.

La implantación de estas herramientas se enmarca en la estrategia de transformación digital del Ayuntamiento de Linares, orientada a ofrecer servicios públicos más accesibles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía.

"El consistorio da un paso más hacia una administración moderna que simplifica los trámites, mejora la atención al ciudadano y facilita el acceso a los servicios municipales en cualquier momento y desde cualquier lugar", ha señalado.

Sus principales ventajas son la tramitación más rápida y sencilla, menor uso de papel y reducción de desplazamientos, mayor seguridad jurídica y protección de datos, acceso a servicios de padrón las 24 horas del día, obtención inmediata de certificados y mejora de la atención a la ciudadanía y optimización de recursos municipales.

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