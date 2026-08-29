Linares (Jaén) impulsa la digitalización de servicios con la firma biométrica y la nueva oficina virtual del padrón

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, con uno de los nuevos dispositivos. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) impulsa la digitalización de sus servicios con la implantación de la firma biométrica en la Oficina de Atención a la Ciudadanía y la nueva oficina virtual del padrón.

Se trata de "dos importantes mejoras" que tienen como objetivo agilizar la gestión administrativa, reducir los tiempos de tramitación y ofrecer una experiencia más cómoda, segura y eficiente tanto para la ciudadanía como para el personal municipal, según ha informado el Consistorio.

En concreto, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha incorporado un sistema de firma biométrica que sustituye la firma tradicional en papel por la digital mediante tablet. Gracias a esta tecnología, las personas usuarias podrán rubricar electrónicamente sus solicitudes y documentos de manera inmediata, quedando incorporados directamente al expediente electrónico municipal "con todas las garantías de seguridad, integridad y trazabilidad".

El Ayuntamiento ha señalado que su implantación reduce el uso de papel, simplifica los procedimientos administrativos y mejora la protección de los datos personales, a la vez que disminuye los tiempos de espera y atención presencial.

Por otra parte, se ha renovado la oficina virtual del padrón, que permite realizar numerosos trámites de forma telemática, sin necesidad de desplazarse a las dependencias municipales. Desde la sede electrónica (https://linares.sedelectronica.es) se pueden gestionar cambios de residencia, actualización de datos y emisión de certificados, de forma cómoda, rápida y segura. Con ello se potencia la relación digital con el ciudadano y se reduce la carga de trabajo para el personal municipal.

Desde la sede electrónica, el acceso se realiza a través del enlace de la sección Padrón de Habitantes mediante sistemas seguros de identificación electrónica como Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico. El sistema detecta si se está empadronado o no, pudiendo tramitarse diferentes casuísticas para ambos escenarios.

Entre otras cosas, se puede consultar y actualizar los datos padronales, realizar trámites relacionados con la inscripción en el padrón y obtener de forma automática certificados de empadronamiento individuales, históricos o colectivos.

La implantación de estas herramientas se enmarca en la estrategia de transformación digital del Ayuntamiento de Linares, orientada a ofrecer servicios públicos más accesibles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía.

"El consistorio da un paso más hacia una administración moderna que simplifica los trámites, mejora la atención al ciudadano y facilita el acceso a los servicios municipales en cualquier momento y desde cualquier lugar", ha señalado.

Sus principales ventajas son la tramitación más rápida y sencilla, menor uso de papel y reducción de desplazamientos, mayor seguridad jurídica y protección de datos, acceso a servicios de padrón las 24 horas del día, obtención inmediata de certificados y mejora de la atención a la ciudadanía y optimización de recursos municipales.