Linares (Jaén) reafirma su apuesta por los jóvenes talentos con el XXIX Concurso Internacional de Guitarra

Presentación del XXIX Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La Fundación Casa-Museo Andrés Segovia de Linares (Jaén) acogerá el 21 y 22 de noviembre el XXIX Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia. Este certamen musical tiene como propósito dar cabida a los jóvenes talentos de la guitarra clásica y difundir el legado del maestro Andrés Segovia, referente universal de este instrumento.

La concejala-delegada de Cultura del Ayuntamiento de Linares, Susana Ferrer, ha presentado este evento acompañada por José Manuel Cuenca, director artístico de la Fundación y presidente de la Asociación Cultural Maestro Segovia. Durante la presentación, Ferrer ha destacado "la apuesta firme del Ayuntamiento por esta prestigiosa cita musical".

"Estamos seguros de que este concurso volverá a despertar el interés de numerosos guitarristas nacionales e internacionales, de tal manera que tengamos de nuevo un elevado nivel tanto en participación como en calidad", ha señalado la edil.

Asimismo, Ferrer ha recordado que el actual equipo de gobierno recuperó este certamen en el año 2024, lo que demuestra su "compromiso" con la cultura y la música, y en concreto con la guitarra".

Con la celebración de este certamen, la concejala ha afirmado que Linares se convertirá en el "epicentro de la guitarra durante dos jornadas", al tiempo que ha animado a todos los guitarristas que lo deseen a inscribirse.

Las personas interesadas en obtener más información sobre el certamen y las inscripciones pueden realizar sus consultas a través de la página web oficial del evento (www.linaresguitarra.com).