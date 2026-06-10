Linares (Jaén) transforma el arroyo artificial del recinto ferial para reforzar la prevención frente al Virus del Nilo

Trabajos para adecuar el arroyo artificial. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) avanza en la adecuación del arroyo artificial ubicado en el Parque Multiusos del Pisar (recinto ferial) con el objetivo de eliminar los puntos de acumulación de agua estancada y reforzar las medidas de prevención frente al Virus del Nilo Occidental.

La actuación --desarrollada de forma coordinada entre las áreas de Salud y Consumo e Infraestructuras y Obras-- forma parte de las actuaciones preventivas que está impulsando para minimizar los riesgos asociados a la proliferación de mosquitos, especialmente durante los meses de mayor actividad vectorial, según ha informado este miércoles el Consistorio.

En este sentido, ha explicado que la acumulación de agua en determinadas zonas del arroyo artificial "favorecía la aparición de condiciones propicias para la reproducción de estos insectos, por lo que se ha considerado necesario actuar de manera definitiva sobre este espacio".

Los trabajos consisten en el relleno y acondicionamiento del cauce artificial para impedir futuras acumulaciones de agua, transformando este enclave en una zona más segura, funcional y adaptada a las necesidades actuales del recinto. Una vez acabada esta fase, el espacio será ajardinado mediante la plantación de especies ornamentales que contribuirán a mejorar su integración paisajística y su mantenimiento.

Desde la Concejalía de Salud y Consumo se sigue trabajando de manera constante en la prevención y control de los factores que puedan favorecer la presencia de mosquitos vectores, desarrollando actuaciones coordinadas con otras áreas municipales para proteger la salud pública y anticiparse a posibles riesgos.

"La colaboración entre Salud y Consumo e Infraestructuras y Obras permite dar una respuesta eficaz a situaciones que requieren una actuación integral, combinando criterios de prevención sanitaria con mejoras en los espacios públicos de la ciudad", ha indicado.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Linares "reafirma su compromiso con la salud pública, la prevención y la mejora continua de los espacios municipales, avanzando en la creación de entornos más seguros y saludables" para la ciudadanía.