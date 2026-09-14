Las líneas fundamentales del presupuesto municipal de Córdoba prevén un consolidado de 533 millones tras los 517 de 2026

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha informado este lunes de que la Junta del Gobierno local ha aprobado las líneas fundamentales del presupuesto municipal para 2027, que se remiten ahora al Ministerio de Hacienda, y que recogen unos 533 millones de euros en el consolidado, tras los 517 millones de 2026, con más de 31 millones en inversiones.

En rueda de prensa, la concejal ha apuntado que "la obligación de planificación vuelve a poner de manifiesto que la ciudad cumple sus plazos, planifica y ofrece certidumbre", a la vez que ha resaltado que "son siete presupuestos que se han aprobado en tiempo y forma y se trabaja para que el de 2027 sea el octavo".

Así, ha declarado que "mientras España continúa instalada en la incertidumbre presupuestaria y acumula ya tres años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), Córdoba, de la mano de su alcalde, José María Bellido, ofrece planificación, previsibilidad y cumplimiento", todo ello "en momentos en los que la economía cordobesa sigue avanzando, generando actividad, atrayendo proyectos y creando nuevas oportunidades".

Al respecto, la edil ha aseverado que para 2027 "se mantiene el compromiso" de "las cuentas ordenadas, un control y seguimiento del gasto, inversión, servicios públicos, apoyo a la actividad económica y menor presión fiscal", después de que "las ordenanzas para el próximo año permiten hablar de ocho años consecutivos donde la presión fiscal municipal continúa sus bajadas".

En cuanto a las cifras generales de las líneas fundamentales para 2027, Torrent ha subrayado que "una parte muy importante del esfuerzo es garantizar los servicios que reciben los cordobeses, en ese compromiso de una ciudad que crece acompañando los servicios públicos para que sean capaces de responder a las necesidades de la ciudad".

MÁS DE 31 MILLONES EN INVERSIONES

Por otro lado, ha resaltado que se destinan 28,9 millones a inversiones reales de los más de 31 millones destinados y que "son el punto de partida, donde la vivienda ocupa un lugar prioritario"; al tiempo que se recogen unos ingresos corrientes de 511 millones de euros, algo que "ocurre porque la ciudad afronta un octavo año consecutivo de bajada de la presión municipal y lo hace sin subir impuestos".

En este caso, ha valorado que "los ingresos crecen tanto por el aumento de la actividad económica, por la mejora de la gestión y por el aumento de los recursos que corresponden al Ayuntamiento frente a otras administraciones". También se contemplan operaciones de financiación de 15 millones de euros, más de once millones de amortización de deuda y la nueva financiación que se recibe de la Unión Europea (UE) con más de cuatro millones en el programa Edilquivir, para la transformación de la ciudad.

En palabras de la delegada, "el Ayuntamiento tiene una capacidad financiera que sigue afrontando inversiones, pero siempre con prudencia y sostenibilidad financiera", todo esto dentro de "un plan económico financiero, que abarca los años 2026 y 2027". Mientras, siguen con la elaboración del anteproyecto de presupuestos.