Llamada al sector olivarero a elaborar informes de sostenibilidad para favorecer la compra de sus aceites de oliva

JAÉN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola de la Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado una jornada en la que se ha llamado al sector productor y a otros agentes de la cadena de valor, con el fin de que elaboren informes de sostenibilidad que favorezcan la adquisición de sus aceites de oliva en el mercado.

El vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Jaén, Alberto del Real, se ha dirigido al sector oleícola para mostrarle el apoyo de la Universidad de Jaén "y decirle que ésta está dispuesta a acompañarlo para liderar a la primera productora de aceite de oliva, que es la provincia de Jaén".

"Los jiennenses tenemos que decidir lo que queremos hacer y si somos los mayores productores, eso se debe notar en lo demás", a la vez que ha añadido que hay un "gran problema en el campo", que es el relevo generacional "y la sostenibilidad está directamente relacionada con el relevo generacional, porque un olivar sostenible permite mantenerlo en el tiempo y hacer ese relevo".

Por su parte, el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados y director de la Cátedra, Manuel Parras, ha manifestado que estas jornadas son una llamada al sector productor y a otros agentes de la cadena de valor, "porque es un tema muy relevante, de ahí que haya más de 100 inscritos en la jornada".

Así, ha subrayado que la idea central es que, con independencia de que las grandes empresas estén obligadas a elaborar el informe de sostenibilidad y no las pequeñas empresas, los consumidores y los intermediados van pedirlo, "y si no tienen el informe de sostenibilidad, si no están certificados y avalados con la sostenibilidad, va a ser difícil que puedan adquirir los aceites de oliva".

Asimismo, ha apuntado que uno de los objetivos de la Cátedra es influir en el sector olivarero "y hacer ver la importancia" de este tema, "cómo se realiza el informe de sostenibilidad, qué requisitos tiene que cumplir".

Para ello, han participado otros agentes de la cadena de valor, como representantes del grupo LIDL, con el objetivo de que "nos digan qué van a exigir a los envasadores, qué van a exigir a las almazaras, para que sean conscientes de que pasos hay que dar y adaptarse a esa mayor profesionalización".

El subdirector de Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado desde la Cátedra que lleva el nombre de su padre y ha destacado el Informe de Coyuntura del Olivar, "que es uno de los grandes ejes de trabajo y cada año nos presenta cómo está el mundo del olivar".

En los últimos años se ha producido un intenso proceso de regulación sobre la divulgación del desempeño sostenible por parte de las empresas oleícolas, haciendo obligatoria la elaboración, verificación y publicación de completos informes de sostenibilidad.

Dados los retos planteados en materia de sostenibilidad para el conjunto del sector oleícola, los objetivos de esta jornada han sido los de dar a conocer la normativa existente en materia de elaboración y divulgación del informe sostenibilidad corporativa y cómo afecta a las empresas oleícolas; además de exponer la necesidad y oportunidad de integrar la sostenibilidad como estrategia corporativa en la industria oleícola.

Otro de los objetivos ha sido el de presentar casos de éxito de empresas del sector en materia de reporte de sostenibilidad, y discutir con los agentes implicados sobre los nuevos requerimientos de reporte de sostenibilidad para seguir operando en el mercado.