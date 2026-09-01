La llegada de turistas internacionales a Andalucía crece un 9,5% en julio, con 2.691 millones de gasto

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió un total de 1.685.248 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.691 millones, un 23,44% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 202 euros en julio, un 5,13% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 7,9 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.597 euros, un 12,73% más que en julio del año anterior.

En lo que va de año hasta julio, 9.019.123 turistas han visitado Andalucía (+8,18%) y han dejado un gasto en la región de 12.474 millones de euros (+10,03%).

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares con el 22,3% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (2,37 millones) y Andalucía (1,68 millones, un 9,5% más).

DATOS NACIONALES

España recibió más de 58,1 millones de turistas internacionales en los siete primeros meses de 2026, lo que representa un aumento del 4,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total de los turistas internacionales se situó en 82.054 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un incremento del 7,8% respecto al mismo periodo del año previo.

Solo en julio llegaron al país 11,5 millones de turistas internacionales, que realizaron un gasto que roza el 18.218 millones de euros, un 10,9% más en tasa interanual.

Por mercados emisores, Reino Unido se mantuvo como el principal país de origen de los turistas que visitaron España. En los siete primeros meses del año, llegaron 11,5 millones de británicos (+4,6%), seguidos por Francia, con más de 7,2 millones (+1,2%), y Alemania, con cerca de 6,9 millones (-0,5%).

Analizando únicamente los datos de julio, Reino Unido volvió a encabezar la lista con casi 2,2 millones de turistas, un 5,6% más que en el mismo mes del año anterior. Le siguieron Francia, con cerca de 1,6 millones de visitantes (+2,3%), y Alemania, con 1,2 millones (+2,3%). Destacaron también los notables incrementos registrados por Italia, con 717.118 turistas (+16,9%), y Suiza, con 303.158 viajeros (+13,2%).

En lo que respecta al volumen de gasto en el mes de julio, los británicos lideraron el volumen total con 3.038 millones de euros (un 16,7% del total y un 4,8% más que un año antes). Alemania ocupó el segundo lugar con 1.751 millones (+11,5%), mientras que los turistas franceses sumaron 1.644 millones de euros (+12,6%).