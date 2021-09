Llop, a PP: "No hay mayor politización del CGPJ que su bloqueo. No contemplo otro escenario que no sea su renovación"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dejado claro este jueves que no contempla "otro escenario que no sea renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", por lo que pide "altas miras y sentido de estado", y ha criticado la "intención" del PP de "bloquear" ya que entiende que "no hay mayor politización que bloquear la renovación del CGPJ, incumpliendo lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Llop recuerda que el CGPJ "no es un órgano de la jurisdicción ordinaria, no pone sentencias". "Es un órgano de carácter político, de política judicial, porque son las fuerzas políticas representadas en el Parlamento las que eligen a los vocales", añade, agregando que "se dice que el PP está diciendo que se necesita cambiar el modelo para que los jueces elijan a los jueces, pero es que han pasado más de mil días de un CGPJ en funciones, con unas competencias muy limitadas desde la última reforma y que genera disfunciones en el propio sistema judicial".

Incide en que el PP pide cambiar un modo de elegir a los vocales "que está en la Constitución, en la Ley" y que advierte de que el propio PP ha usado con anterioridad aunque "ahora dice que no le vale". En este marco, ha reivindicado que se cumpla la Constitución y la Ley Orgánica. "Ya estaba casi hecho el acuerdo, estaba encima de la mesa y sólo falta que el PP diga que sí", apostilla.

En este marco, Llop ha hecho hincapié en que el miércoles tuvo lugar "una primera toma de contacto con los grupos del Congreso de los Diputados y del Senado, exponiendo esta cuestión". "El tono fue muy cordial pero no es al Gobierno al que corresponde la renovación. El Consejo tiene su origen en el pueblo y han de ser elegidos por el poder legislativo y el Gobierno es el ejecutivo. El Gobierno tiene la responsabilidad de abrir los espacios para que se pueda producir", insiste, advirtiendo de que "el daño de prestigio que se está haciendo a nuestro país es muy grande".