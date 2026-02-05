La lluvia no da tregua en Andalucía y activa el aviso amarillo en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla por hasta 60 l/m2

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo se despide de Andalucía este viernes, 6 de febrero, dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga, con acumulaciones de hasta 60 l/m2 en Grazalema, previsión que se mantendrá hasta el sábado. Además, el viento y el oleaje activarán el aviso amarillo en el litoral andaluz.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la lluvia continuará durante toda la jornada en Grazalema, donde se mantiene el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 60 l/m2 hasta el sábado. En esta comarca, el viento soplará con rachas del oeste de hasta 70 km/h, activando el aviso amarillo desde las 12,00 hasta las 18,00 horas.

En la provincia de Cádiz, el oleaje afectará el litoral y el Estrecho, con alerta amarilla desde las 07,00 hasta el final del día. Se esperan vientos del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste de cuatro a cinco metros. Además, en la campiña gaditana, entre las 14,00 y las 18,00 horas se activará el aviso amarillo por tormentas, que podrían ir acompañadas de rachas de granizo intenso.

En la comarca malagueña de Ronda, la lluvia tampoco dará tregua, con aviso amarillo desde las 15,00 hasta el final de la jornada, y acumulaciones de hasta 40 l/m2 en doce horas. El viento también tendrá presencia, con alerta amarilla desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 km/h.

Por otro lado, las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes de Jaén estarán afectadas por alerta amarilla por viento desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 km/h. En el mismo tramo horario, la Subbética cordobesa también se verá afectada por esta alerta. Además, la comarca de Cazorla registrará lluvias de hasta 40 l/m2 en las primeras doce horas, lo que mantendrá activa la alerta amarilla durante toda la jornada.

En Almería, el viento soplará en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en Nacimiento y Campo de Taberna, desde medianoche hasta las 06,00 horas y desde las 12,00 hasta el final de la jornada del viernes. En Poniente y Almería capital, la alerta por viento se activará a partir de las 12,00 horas. En estas zonas se prevén rachas máximas del oeste de hasta 70 km/h.

Asimismo, en Poniente, Almería capital y Levante almeriense, el oleaje obligará a decretar alerta desde medianoche hasta las 06,00 horas y desde las 12,00 hasta el término de la jornada. En estos entornos costeros se esperan vientos del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del suroeste de cuatro metros.

En la provincia de Sevilla, la Sierra Sur permanecerá bajo aviso amarillo por lluvia hasta las 18,00 horas, con acumulaciones de hasta 40 l/m2 en doce horas. Además, esta zona estará afectada por alerta amarilla por viento desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 km/h.

En Granada, el viento también tendrá protagonismo: en Guadix y Baza se activa el aviso amarillo desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, con rachas de hasta 70 km/h. En la costa granadina, el oleaje dejará la alerta amarilla activa desde las 15,00 hasta la medianoche, con vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Por último, en Huelva se activará la alerta amarilla por oleaje desde las 14,00 hasta el final de la jornada, con rachas de viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del suroeste de cuatro metros.