La lluvia y las tormentas dejan una decena de avisos por anegaciones en la provincia de Jaén

Una carretera afectada por la lluvia. - AYUNTAMIENTO DE HUELMA

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la tarde de este jueves en la provincia de Jaén por lluvias y tormentas ha dejado alrededor de una decena de avisos por anegaciones, principalmente en carreteras del entorno, aunque ninguno de ellos ha revestido especial gravedad.

Así lo han explicado fuentes de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, que han detallado que, en torno a las 17,45 horas, han recibido varios avisos por anegaciones en carreteras de Campillo de Arenas, en la A-44; en la JA-3208, a la altura de Noalejo; en la JA-326, en Los Cárcheles, así como en la calle Arenas, en el municipio de Cambil.

Además, en la localidad de Huelma, el temporal ha arrastrado las vallas de un puente y se ha registrado también un aviso por la entrada de agua en una vivienda.

La lluvia y las tormentas han activado este jueves el aviso amarillo, entre las 14,00 y las 21,00 horas, en las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes, donde la previsión de la Aemet apuntaba a que los fenómenos tormentosos podrían ir acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo.