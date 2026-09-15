La lluvia y las tormentas llegan este miércoles a Andalucía con aviso amarillo en Almería y Granada por hasta 15 l/m2

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y las tormentas llegarán este miércoles, 16 de septiembre, a Andalucía, donde obligarán a activar el aviso amarillo en varios puntos de las provincias de Almería y Granada por precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) expuesta en su página web, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por lluvias y tormentas estará activo entre las 14,00 y las 22,00 horas de este miércoles en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez, y en las granadinas de Guadix y Baza.

En el conjunto de Andalucía, la previsión para este miércoles apunta a cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día en el litoral mediterráneo. En el tercio oriental se desarrollará nubosidad de evolución diurna, con probables chubascos y tormentas en las sierras, que podrán ser localmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán pocos cambios, aunque podrán descender de forma local en el tercio occidental. Las máximas subirán en el litoral mediterráneo y bajarán en el resto de la comunidad, con un descenso notable en el interior de la provincia de Cádiz.

Los vientos serán flojos de componente oeste en la vertiente atlántica, con intervalos ocasionalmente moderados durante la tarde, y flojos y variables en el resto de Andalucía. En el Estrecho, el poniente soplará con fuerza a partir del mediodía.