La lluvia y las tormentas ponen en alerta amarilla este sábado a zonas de todas las provincias, excepto de Huelva

Archivo - Los viandantes se cobijan de la lluvia. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y las tormentas marcarán la jornada de este sábado, 15 de agosto, en Andalucía, donde se activarán avisos de nivel amarillo por precipitaciones y tormentas en distintas zonas de la comunidad, con acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, salvo en la provincia de Huelva. Además, pese al descenso generalizado de las temperaturas, se mantendrá el aviso amarillo por altas temperaturas en Córdoba, donde los termómetros podrían alcanzar los 38 grados.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press. En concreto, los avisos por lluvias estarán activos entre las 14,00 y las 22,00 horas en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez; Grazalema, en Cádiz; la Subbética cordobesa; las granadinas de Cuenca del Genil, Guadix y Baza; toda la provincia de Jaén --Morena y Condado, Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes--; así como Antequera y Ronda, en Málaga, y la Sierra Sur de Sevilla.

En estas zonas se podrán registrar acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado, con áreas donde se prevén hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las menores acumulaciones se esperan en Grazalema, la Subbética cordobesa y la Sierra Sur de Sevilla, donde podrían alcanzarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Estos avisos estarán acompañados en todas las zonas citadas por otro de nivel amarillo por tormentas, que permanecerá activo durante el mismo tramo horario. Según las previsiones de Aemet, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

En cuanto a las temperaturas, después de una semana marcada por avisos naranjas y amarillos en distintos puntos de Andalucía, de este a oeste de la comunidad, este sábado únicamente se activará un aviso amarillo por calor en la campiña cordobesa. El aviso estará vigente entre las 13,00 y las 21,00 horas y estará motivado por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 38 grados.

A nivel andaluz, para la jornada de este sábado se esperan intervalos de cielos nubosos, con brumas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, donde no se descarta la aparición de bancos de niebla. Además, se prevén chubascos y tormentas en el centro y este de la comunidad, que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Estos fenómenos tendrán mayor probabilidad en las sierras Béticas y durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en descenso, mientras que las máximas subirán en el litoral almeriense y descenderán de forma generalizada en el resto de Andalucía. Por otro lado, los vientos soplarán flojos y variables, aunque aumentarán a flojos o moderados de componente suroeste en la vertiente atlántica. En el litoral almeriense predominará el levante moderado, mientras que en el Estrecho se espera poniente flojo.