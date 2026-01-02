Lluvias en la zona oriental andaluza durante las Cabalgatas y el Día de Reyes y bajada de 10 grados a partir del sábado

Archivo - Cabalga de Reyes. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha afirmado que "a partir del sábado se espera que entre en el Golfo de Cádiz la borrasca Francis, dejando "precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia de Huelva". Lluvias, por tanto, en la zona oriental andaluza durante las Cabalgatas y el Día de Reyes y bajada progresiva de 10 grados a partir del sábado.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha advertido que "incluso en la provincia de Huelva, pero más en su litoral, podrían registrarse 15 litros por metro cuadrado en una hora". Además, ha señalado que también "se espera que se supere algún nivel amarillo en la provincia de Cádiz".

En cuanto al domingo, ha explicado que "esta borrasca ya habrá pasado al mar Mediterráneo, al mar de Alborán, y entonces ahí empezará a dejar precipitaciones en la provincia de Málaga, Granada y Jaén".

Para el lunes, día 5, Del Pino ha indicado que "en la parte occidental --provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz-- no se esperan precipitaciones", mientras que "en la parte oriental sí que se espera lluvia --provincias de Almería, Granada y Jaén--" y en "las provincias intermedias -- Córdoba y Málaga--, se esperan precipitaciones, pero no son de larga duración".

En cuanto a las temperaturas, ha subrayado que "van a bajar bastante --hasta 10 grados menos-- y que irán bajando progresivamente a partir del sábado, pudiendo llegar a los 0 grados en puntos del Guadalquivir el miércoles o el jueves".

Además, el delegado territorial de Aemet ha advertido que "para el día 6, Día de Reyes, prácticamente no se esperan precipitaciones en Andalucía, salvo en el extremo oriental, --provincia de Almería-- que podría registrarse alguna precipitación".

Finalmente, ha resaltado que para el miércoles, día 7, "hay un episodio que consiste en una masa de aire fría y húmeda, procedente del norte de la península, que podría dejar nevadas y situarse las temperaturas en 0 grados en puntos del Guadalquivir, incluso en la provincia de Sevilla, que es un poco habitual llegar a los 0 grados".