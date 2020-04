El Lobby de Mujeres pide blindar sanidad y educación en la Constitución y jubilación a los 61 años tras el covid-19

CÓRDOBA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (Palem), Rafaela Pastor, ha defendido este miércoles que, una vez superada la presente crisis sanitaria del coronavirus, es preciso "blindar la Constitución española, para que la sanidad, la educación y la vivienda sean públicas", y que la edad de jubilación sea a los 61 años.

De hecho y en un comunicado, Rafaela Pastor ha opinado que la crisis del covid-19 tiene que servir para marcar "un antes de un después" respecto a la jubilación, que, a su juicio, se debe producir "a los 61 años, con 35 cotizados en la Seguridad Social".

En este sentido, la presidenta de Palem ha argumentado que, "bien conocen el empresariado, los sindicatos y los gobiernos que con mas de 60 años no se tienen fuerzas para cuidar a persona alguna, no se tienen fuerzas para seguir haciendo camas o fregando baños, no se tienen fuerzas para trabajar la tierra, o en la industria, el comercio, la hosteleria o el transporte".

Por eso, ahora que "estamos conociendo cual está siendo el final de las personas mayores en esta pandemia, tenemos que cambiar radicalmente el mundo laboral, de manera que la jornada de ocho horas conseguida por la clase obrera en huelgas desde 1918 pase a seis horas, con un salario de 1.300 euros, mínimo".

Con ello, según ha concluido Rafaela Pastor, "se posibilitara el cuidado de muchos seres queridos, que hoy están en residencias por no tener tiempo ni economía para ser atendidos en la familia, o en centros con condiciones óptimas y suficiente personal para humanizar los últimos años de quienes nos dieron la vida".