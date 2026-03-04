Localizado el cuerpo sin vida de un joven en el entorno del Campus de Cartuja de la Universidad de Granada

Imagen de archivo de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un joven cuya identidad no ha trascendido hasta el momento ha sido localizado en la mañana de este miércoles en el entorno del Campus de Cartuja de la Universidad de Granada.

El hallazgo se ha producido sobre las 10,30 horas, según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación.

Este pasado martes el Ayuntamiento de Peligros informó precisamente de la desaparición de un vecino del municipio, un joven estudiante de la Universidad de Granada de 21 años que había sido visto por última vez en la Facultad de Comunicación y Documentación.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía han precisado que por el momento el cuerpo del joven hallado sin vida no ha sido identificado y hasta que esto no se produzca no se podrán relacionar ambos casos.