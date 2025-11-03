Localizado en un olivar de Íllora (Granada) un camión de supermercado que había sido sustraído

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de la Policía Local de Íllora ha informado este lunes que a primera hora de esta mañana una de sus patrullas ha localizado un camión de una cadena de supermercados oculto en el interior de un olivar ubicado en el término de este municipio del Poniente de Granada. Los agentes pudieron comprobar que el vehículo se hallaba con el sistema de arranque manipulado.

Según ha informado la Policía Local de Íllora en un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press, tras esta última averiguación, y con la primeras gestiones con la cadena de supermercados, esta habría puesto en conocimiento del cuerpo de seguridad municipal que el vehículo al parecer había sido sustraído de sus instalaciones en Armilla, en el cinturón metropolitano de Granada, durante la madrugada del domingo "con abundante carga".

Renglón seguido, se han comunicado los resultados de estas pesquisas a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las investigaciones, han detallado desde la Policía Local de Íllora.