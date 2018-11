Localizan a un varón que se había perdido en la Sierra de Hornachuelos de Córdoba cuando recolectaba setas

Publicado 10/11/2018 13:15:11 CET

CÓRDOBA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha localizado en perfecto estado a un varón que se había perdido en la Sierra de Hornachuelos tras varias horas recolectando setas.

El Instituto Armado ha explicado en un comunicado que tuvo conocimiento a través de un llamada telefónica, que al parecer una persona se había perdido en la Sierra de Hornachuelos, la cual no había podido aportar "ningún dato relevante que indicase su posición, manifestando únicamente que se había perdido y que mirara hacia donde mirara lo veía todo igual, solamente árboles".

Los guardias civiles contactaron con esta persona y tras no poder obtener ningún dato sobre su posición, ya que había perdido todo punto de referencia y de orientación, se le proporcionó el número particular de teléfono móvil de uno de los agentes para que mediante la aplicación 'Whatsapp' aportase su ubicación y así poder consultarla en la aplicación de 'Google Maps'.

Asimismo, se le solicitó que no abandonase ese lugar ya que la mayor parte de la Sierra de Hornachuelos no recibe cobertura de telefonía móvil y "era de vital importancia no perder el contacto telefónico en caso de ser necesario volver a contactar con el mismo".

La posición de esta persona en el mapa, era próxima a la finca Dehesa de Mezquetillas, en una zona que se encuentra muy adentrada en el monte y cuyo único acceso practicable es por la puerta principal, la cual estaba cerrada con candado, ha explicado la Guardia Civil.

Tras localizar al guarda de la finca y acceder al interior, se localizó a esta persona en perfecto estado, procediendo a su traslado hasta el lugar donde se encontraba su familia.

El mismo, vecino de Granada de 67 años de edad, manifestó a los guardias civiles que comenzó a caminar recolectando setas y que tras una larga caminata, al ser la vegetación de este monte tan regular, perdió los puntos de referencia y se desorientó.

Tras varias horas caminando, "se vio en la necesidad de avisar para pedir ayuda, ya que le iba a resultar prácticamente imposible salir antes de que cayera la noche", puesto que no disponía de ropa adecuada de abrigo, ni agua o alimento alguno.

La Guardia Civil ha subrayado que para poder localizar a esta persona, ha sido "fundamental la colaboración del guarda de la finca" y, además, ha recordado que 'AlertCops' es "una aplicación gratuita de móvil que para estos casos dispone la Guardia Civil y la Policía Nacional".

En caso de alerta, envía la posición al centro operativo más próximo, desde donde la persona es inmediatamente atendida. Siempre que se quiera, se podrá compartir la posición con conocido o con los servicios de rescate utilizando la función 'guardián'. En caso de emergencia, la localización será "más rápida y precisa".