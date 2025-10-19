Loja (Granada) celebra este lunes pleno de investidura tras la renuncia de Joaquín Camacho como alcalde

Archivo - El alcalde saliente de Loja, Joaquín Camacho, a la izquierda en la imagen de archivo, y el hasta ahora concejal de Desarrollo y Empleo, Joaquín Ordóñez - AYUNTAMIENTO DE LOJA - Archivo

LOJA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Loja, en el Poniente de Granada, ha convocado para este lunes, 20 de octubre, a las 19,00 horas, pleno extraordinario para la investidura del nuevo alcalde tras la renuncia del que ha sido su regidor en los últimos 14 años, Joaquín Camacho, del PP, al que está previsto que sustituya el también popular Joaquín Ordóñez.

De este modo, el que ha sido hasta ahora concejal de Desarrollo y Empleo de Loja pasará a ser su alcalde tras la renuncia de Camacho, que sigue como senador del PP por Granada, según las fuentes municipales consultadas por Europa Press. El dirigente popular anunciaba el pasado miércoles su renuncia al cargo de regidor, si bien dijo que seguirá trabajando "con el mismo compromiso" por su ciudad, la comarca y el conjunto de la provincia.

En un comunicado a los vecinos de Loja, Camacho mostró su "más profundo agradecimiento" por la confianza depositada en él durante estos últimos 14 años al frente del consistorio, en el que el PP tiene mayoría absoluta. El pleno tomaba conocimiento de la renuncia este miércoles.

"No hay mayor orgullo que haber sido alcalde de mi tierra durante estos últimos años. Representar a Loja ha sido el mayor honor de mi vida. Pero ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa" para este municipio, con una población de unos 21.000 habitantes.

"Han sido años intensos, llenos de ilusión, de trabajo y de grandes proyectos", destacó el senador popular, quien añadió que su objetivo ha sido "siempre" estar cerca de sus convecinos, "escuchando, ayudando y trabajando cada día para el progreso de Loja".

Su renuncia parte de "una decisión meditada, tomada con serenidad y pensando siempre en el bien" de Loja, explicó, a la par que agradeció "profundamente el trabajo, la lealtad y el compromiso" de su equipo, que ha hecho posible que la ciudad "siga avanzando y que queda ahora en las mejores manos".

Ordóñez asumirá la alcaldía "con el fuerte compromiso de dejarse la piel por nuestra ciudad", aseveró el regidor saliente en el comunicado del Ayuntamiento de Loja.

"DESGOBIERNO" Y "LUCHAS INTERNAS"

Desde la oposición, el portavoz del PSOE de Loja, Antonio García, indicó que la dimisión del alcalde saliente refrenda "la división interna dentro de su equipo de gobierno", que ha derivado, con la compaginación de este cargo al que ahora ha renunciado con el de senador, en "un desgobierno más que evidente".

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Loja, Jesús Lobato, señaló por su parte que la renuncia de Camacho "demuestra que el PP está centrado en sus luchas internas" y no "en trabajar para solucionar los problemas de los lojeños".