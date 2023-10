Lola Índigo recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de Granada antes de su concierto en el Palacio de los Deportes

GRANADA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Deportes de Granada, que gestiona el Ayuntamiento a través de Gegsa, va a ser escenario este fin de semana de dos conciertos de la granadina Lola Índigo --el primero este viernes a las 21,30 horas y el segundo al día siguiente a la misma hora-- donde presentará a sus paisanos su último trabajo titulado 'El Dragón'.

Es el tercer álbum de estudio de la cantante y bailarina que fue lanzado el pasado 14 de abril por el sello discográfico Universal Music, y está compuesto por once canciones con mayoría de temas electrónicos que coquetean con el 'reggaetón' y el 'dembow', pero sin olvidar temas más íntimos que demuestran fuerza, pero también fragilidad.

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, ha recibido a Lola Índigo en el Ayuntamiento de Granada para mostrar "el cariño y la admiración de sus paisanos granadinos por una de las artistas más importantes del panorama musical del momento. Es un ejemplo de superación y una prueba palpable de que el éxito llega y los sueños se cumplen si se trabaja con el tesón que lo ha hecho Mimi", ha dicho en relación a la granadina, cuyo nombre es Mirian Doblas.

Carazo ha repasado su trayectoria, "una madrileña de nacimiento criada en Huétor Tájar que presume de ser granadina. Se dio a conocer en Operación Triunfo en 2017 y, desde entonces, ha experimentado una meteórica trayectoria basada en el esfuerzo y el trabajo desde su primer 'single' 'Ya no quiero na' (2018) con el que logró un doble disco de platino y 78 millones de visualizaciones en Youtube".

Lola Índigo no sólo ha triunfado sobre los escenarios, también ha participado con gran éxito en programas de televisión como concursante en 'Tu cara me suena', como profesora en 'Fama, a bailar' y como jurado en 'The dancer'. También fue profesora de baile y como bailarina trabajó junto a artistas como Cris Brown, Miguel Bosé y Enrique Iglesias.

Ya en 2019 fue galardonada como artista revelación del año por Los40Music Awards y como artista del año en los MTV Europe Music Awards. Los dos conciertos han agotado el aforo previsto. Un grupo de 350 personas que compraron el 'ticket Dragón' tendrán la oportunidad de presenciar la prueba de sonido y conocer a Lola Índigo. Las puertas del Palacio de los Deportes se abrirán a las 19,30 horas, dos horas antes del inicio del concierto. Habrá un DJ amenizando la espera y la organización anuncia varias sorpresas durante la actuación.