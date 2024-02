Loles López aboga por que "la gente sea libre y feliz, independientemente de su género o de su identidad sexual"

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha abogado durante su intervención en el Parlamento de Andalucía por que "la gente sea libre y feliz, independientemente de su género o de su identidad sexual" y por dejar a los niños "vivir su infancia y desarrollarse a su ritmo".

Así se ha expresado la consejera en respuesta a la pregunta formulada por José Manuel Gómez (Por Andalucía) relativa a la guía 'Educación Afectiva y Sexual en la Familia', en la que a juicio de este grupo parlamentario "se produce una invisibilización de determinados colectivos como el colectivo trans".

"No sé de qué guía me habla o no hablamos de la misma", ha dicho de inicio la consejera, a lo que Gómez ha replicado señalando que "hay cuatro cuestiones que nosotros resaltamos dentro de la guía que nos parecen que son suficientes como para al menos darles una vuelta y retirarla". Entre estas cuestiones, el representante de Por Andalucía ha aludido a "volcar la responsabilidad en las ", pues la citada guía "dice o deja entrever que el entorno familiar siempre es mucho más seguro, cuando no necesariamente es así".

También se ha referido Gómez a que la guía "pone el foco en la juventud cuando se habla, por ejemplo, de sexualizar a los jóvenes, como por ejemplo en el empleo de bailes como el reggaetón. Yo creo que es una mirada errónea" porque "en realidad la mirada sexualizadora sería por parte de los adultos que ven algún tipo de sexualización en aquellos que hacen bailes de reggaetón o twerk".

Loles López le ha reprochado a Gómez "cómo se ha podido llegar a esa interpretación tan retorcida", y ha señalado que en la guía se "dice literalmente que la sexualidad va más allá del sexo y de los genitales, que también es intimidad, afecto, respeto, consentimiento y que existe la diversidad sexual y hay que respetarla".

Para la titular de Inclusión Social, "ustedes buscaron a la ligera un titular y yo lo que busco es que la gente sea libre y feliz, independientemente de su género o de su identidad sexual", y ha añadido que en la guía se explica que "si una niña quiere tener unas zapatillas de deporte y un balón de baloncesto que la dejes, que los niños son niños. Dejémosles vivir su infancia y desarrollarse a su ritmo".

"Yo defiendo la igualdad, defiendo la libertad y el respeto a la diversidad. Y lo que me sorprende es que en pleno siglo XXI haya mentes tan ingeniosas para retorcer un manual", ha concluido López.