Loles López destaca las "521 plazas de alojamiento temporal" para temporeros "pese a no tener competencias"

Imagen de archivo de la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, en Comisión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, ha destacado este martes en el Parlamento andaluz las "521 plazas de alojamiento temporal" creadas por la Junta para temporeros de Huelva y Almería a través del Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía (Easen) "pese a no tener competencias", frente a "las cero plazas habilitadas" por el Gobierno central.

Así ha contestado la consejera a una pregunta de Por Andalucía en la Comisión de Servicios Sociales, Familias e Igualdad sobre la situación de los asentamientos de personas migrantes en Huelva, en la que ha remarcado que la Junta, "pese a que no tiene competencias en esta materia, ha decidido actuar, cosa que el Gobierno central no ha hecho".

Por ello, ha señalado que la Junta ha habilitado "521 plazas de alojamiento temporal" para temporeros de Huelva y Almería, pero "el Gobierno ha habilitado cero plazas". López ha explicado que son "plazas temporales" porque son para que "durante un tiempo esas personas puedan tener condiciones dignas y, sobre todo lo más importante, formarse o buscar trabajo para que den el paso para desarrollar una vivienda".

Además, ha indicado que la Junta de Andalucía ha destinado tres millones de euros a distintos ayuntamientos que han creado alojamientos temporales, "como Moguer, Lepe o Níjar, además de Lucena del Puerto, que todavía los suyos no están funcionando porque están en construcción y estarán estas nuevas plazas funcionando en poco tiempo".

COMPETENCIAS

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Rosa María Rodríguez, durante su intervención, ha recordado a las dos personas temporeras fallecidas durante sendos incendios en Lucena del Puerto, el 15 de septiembre, y en Palos de la Frontera, el 26 de septiembre.

"Dos vidas perdidas, dos personas con nombres, con familia y con derechos. No podemos acostumbrarnos a que quienes trabajan nuestros campos y contribuyen a nuestra riqueza vivan entre plásticos y cartones expuestos a morir en un incendio. El derecho a la vida, a la integridad, a la salud y a una vivienda digna no pueden depender del lugar en el que se nace", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que quieren saber "qué ha hecho la Junta desde el año 2023 y qué va a hacer para garantizar alternativas habitacionales", ya que "en anteriores preguntas lo que hace es eludir responsabilidades".

"Ustedes tienen la competencia en materia de vivienda, en materia de servicios sociales, sanidad e integración. No necesitan resolver un expediente de extranjería para atender una emergencia social o impulsar alojamientos seguros. Si hay un bloqueo estatal deben identificarlo y exigir que se resuelva, pero deben responder de sus propias obligaciones", ha remarcado.

Tras ello, la consejera le ha insistido en que "las competencias cada una la suya", porque "las de políticas migratorias son del Gobierno de España". "Nosotros sacamos el plan Easen porque quisimos trabajar en este tema y porque los ayuntamientos también tienen competencias. Hemos trabajado con ellos, con las entidades del tercer sector, con empresarios y con sindicatos".

En este punto, López ha criticado que "el único que nos ha dicho que no a trabajar con este plan es quién tiene las competencias, el Gobierno de España". "Además, ha sido un poco bochornoso, porque nos hemos reunido con el subsecretario de Estado para la Transición Ecológica, que nos mandó a otro ministerio; con la subdelegada del Gobierno en Huelva, que nos mandaba otra administración; o con la directora general del Sistema de Acogida, que nos mandaba otro director, entre otros", ha finalizado.