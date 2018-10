Loles López (PP-A) rechaza pedir la dimisión de la concejala Rosa Cárdenas (PP) por Matinsreg

Publicado 15/06/2018 12:39:41 CET

JAÉN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha rechazado pedir la dimisión de la concejala en el Ayuntamiento de Jaén Rosa Cárdenas (PP) por ser, junto con el exalcalde y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, una de las siete personas investigadas en la causa de Matinsreg, la empresa acusada de inflar las facturas al Consistorio jiennense por el mantenimiento de las fuentes ornamentales y de generar un quebranto económico a las arcas municipales de más de 3,6 millones de euros.

A preguntas de los periodistas, López ha indicado que "la coherencia va en el PP" y ha añadido que según los estatutos de su formación el momento para pedir dimisiones o para apartar a alguien del PP es en el momento de la apertura de juicio oral, algo a lo que todavía no se ha llegado en el caso Matinsreg puesto que todavía se encuentra en fase de instrucción.

"Siempre decimos que respetamos la justicia y colaboramos con la justicia y eso es lo que ha hecho el señor José Enrique Fernández de Moya", ha apuntado López refiriéndose también a la concejala Rosa Cárdenas que ya han prestado declaración como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.

Ha señalado que su postura es que, "si se ha metido la mano en el cajón, a la calle, pero si se ha metido la mano en el cajón" y el momento de dimisiones y de apartar a personas del PP es en la apertura de juicio oral. "Nuestros estatutos dicen que en la apertura de juicio oral y nosotros cumplimos con los estatutos", ha dicho la dirigente popular.

Frente a lo que ella denomina "coherencia del PP", López ha subrayado lo que está ocurriendo en el seno del nuevo Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. "No puedo decir lo mismo del ministro del presidente del gobierno porque el presidente decía que no llevaría a ningún imputado en sus listas", ha dicho la dirigente popular en alusión directa al ministro de Agricultura, Luis Planas.

"No le estoy pidiendo la dimisión a Luis Planas, el camino se lo ha marcado su jefe. Fue Pedro Sánchez quien dijo que no meteré a ningún imputado en las listas", ha señalado Loles López, al tiempo que ha insistido en que lo que está haciendo el PP es pedir coherencia al presidente del Gobierno porque el problema de Planas es que "si su jefe no hubiera dicho eso, otro gallo le cantaría".

En este sentido, ha insistido en que ha sido el PP "el que ha puesto todas las medidas encima de la mesa legislativas para acabar con la corrupción", al tiempo que ha recordado casos como el alcalde de Murcia donde "el PP lo apartó y ahora ha salido absuelto".