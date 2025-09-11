López acusa al Gobierno de tratar a los menores migrantes como "mercancía política" al "anteponer el sillón de Sánchez"

La consejera de Inclusión Social, Loles López, en el Pleno del Parlamento de Andalucía - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga tratando a los menores migrantes no acompañados como pura mercancía política, anteponiendo el sillón de la Moncloa al interés de estos niños a los que no le importa apilar en edificios y negarles la verdadera inclusión".

Durante la sesión de control del Parlamento andaluz, la consejera, que ha respondido a una pregunta del PP sobre la situación actualizada de la crisis migratoria en Andalucía, ha reiterado que la comunidad autónoma "siempre ha sido una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero dentro de la capacidad de nuestro Sistema de Protección al Menor, que ya se encuentra al límite".

En este sentido, según ha informado la Junta en una nota de prensa, López ha remarcado que el modelo andaluz de atención a los menores "no solo cubre las necesidades básicas de los niños, sino que va más allá, impulsando su educación, formación, búsqueda de empleo, inserción laboral y superación de la brecha idiomática entre otros aspectos, para garantizar la plena inclusión".

"Ese es el sistema que en Andalucía tenemos y queremos mantener, pero Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, están dispuestos a reventarlo y transformarlo en un modelo que consiste en apilar niños en edificios", ha añadido la titular andaluza de Inclusión Social.

También ha advertido de que el sistema andaluz "se encuentra al límite, y no podemos olvidar que, aunque el Gobierno de España no quiera reconocerlo, somos frontera sur, a tan solo 14 kilómetros del continente africano, con 900 kilómetros de costa a la que siguen llegando menores migrantes no acompañados". En este punto, ha afirmado que en los últimos tres meses han llegado directamente a las costas andaluzas 388 menores migrantes.

A ello se suma "los 668 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha trasladado a Andalucía a través de autobuses, trenes y aviones bajo la apariencia de menores de edad y que se niega a reconocer". "Los mismos que se autoproclaman solidarios no quieren saber nada de estos menores", ha lamentado.

A juicio de la consejera, "el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero solo vela por mantenerse en el sillón", como demuestra "el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla que han impuesto a las comunidades autónomas", con "cero menores para Cataluña y País Vasco y casi 700 para Andalucía". "¿Dónde está el interés del menor? Ese es el menor de los intereses de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

En este punto, ha lamentado que este fin de semana "hemos visto cómo los maestros del fango han utilizado un tema tan sensible como son los menores migrantes no acompañados para intentar embarrar con mentiras", un gesto que "no me sorprende, porque para el Gobierno estos niños son pura mercancía política".

Por último, Loles López ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España "ejerza sus competencias en materia migratoria y establezca un plan estructural de inmigración, que cuente con financiación y coordinación entre las comunidades autónomas". "Aunque sería lo ideal, es pedirle peras al olmo, ya que el Ejecutivo protagoniza cada día un capítulo más de 'Aquí no hay quien viva", ha concluido.