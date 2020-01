CCOO insta a la Junta a elegir entre "diálogo social o conflictividad" y ve "imperativa" su forma de gobernar

Actualizado 20/01/2020 13:01:49 CET

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha sostenido este lunes, en su análisis del primer año de gestión de PP y Cs al frente de la Junta de Andalucía, que "tendrá que elegir si quiere diálogo o conflictividad social" al considerar que su "forma de gobernar es imperativa", aunque ha reconocido "la voluntad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la advertencia de que "no se concreta", pero se ha reafirmado en su tesis al trasladar que "la reunión del 8 de enero con el presidente de la Junta significó un fracaso", por lo que ha deducido que "el crédito se ha acabado porque un año es suficiente para tener la perspectiva de cómo se gobierna".

"Ha sido un año con una forma de gobernar alejada de compartir", ha insistido López este lunes en rueda de prensa sobre los modos del Gobierno andaluz respecto al diálogo con los agentes sociales. Aunque ha sostenido que "no queremos estar en movilizaciones", también ha apuntado que el diálogo social fructique "esa responsabilidad es de todo el equipo de Gobierno".

"No es sólo ir a una reunión, eso no es es diálogo social", ha esgrimido Nuria López, quien ha descrito ese proceso sustentado en el intercambio de "propuestas y contrapropuestas". "Esa negociación no se está dando", ha indicado. La secretaria general de CCOO-A ha afirmado que "si se despide a trabajadores públicos", tras describir un descenso de 13.400 empleados en el sector público, y si el Gobierno andaluz "no utiliza toda su capacidad fiscal, habrá conflictividad social".

La secretaria general de CCOO-A ha minimizado la aprobación de dos Presupuestos de la Junta de Andalucía, 2019 y 2020, al estimar que "hay dos presupuestos y muy poca gestión", así como ha reprochado "los regalos fiscales" al apuntar que "las rentas del trabajo han contribuido con un incremento del 9% mientras que las rentas del capital han disminuido un 11%".

López ha considerado "irresponsable" que el Gobierno vaya anunciando que el ejercicio 2019 cerrará con déficit al sostener que "son deficiencias que conocían", por lo que ha anunciado seguidamente que "no vamos a permitir ni despidos ni privatizaciones en el sector público", por lo que ha reprochado al Gobierno andaluz que "no se esconda tras las auditorías", que en este mes de enero adjudicará sobre el análisis del sector público instrumental. "Lo mismo tienen que subir impuestos", ha apostillado López.

"Muchas ruedas de prensa, muchas inauguraciones, para mostrar la apariencia de que están cambiando las cosas", ha indicado la líder de Comisiones Obreras en Andalucía sobre la imagen que proyecta el Ejecutivo autonómico, quien en su balance del año de gobierno de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía ha considerado que "la situación es preocupante", apreciación que ha proyectado en que la tasa de paro siga situada en un 22%, 8 puntos más que la media nacional, así como que en los 448.000 andaluces sin prestación por desempleo.

En el ámbito laboral el retrato de Nuria López se ha proyectado hacia otros datos como el incremento de la siniestralidad laboral, con 15 fallecidos más en 2018, y ha considerado que "el Gobierno andaluz no está en la lucha contra el paro" al argumentar que hay 27 millones de euros menos para formación y recualificación, así como ha calificado a la patronal andaluza de "más reaccionaria" al considerar que "están guardando beneficios", por cuanto ha esgrimido que el incremento salarial pactado en Andalucía es de un 1,9% frente al 2,3% de España.

En la gestión de las competencias sociales, la secretaria general de CCOO-A ha apuntado aspectos como que en Sanidad "falta personal y hay camas cerradas", en Educación "hay 476 unidades menos", mientras que en Dependencia ha indicado que "reconocemos que hay 70 millones más en la mesa" pero ha advertido que de noviembre de 2018 a noviembre de 2019 "hay 13.400 personas más en listas de espera". "Hay un error en la gestión si hay más dinero y hay más listas de espera", ha deducido la secretaria general de CCOO-A.

En la rueda de prensa CCOO-A ha entregado un documento con 10 propuestas sobre el diálogo social, que contempla ejes de actuación como un modelo económico sostenible y cohesión territorial, donde pide "una política fiscal más justa y redistributiva"; reducir el paro y la precariedad; políticas sectoriales; políticas sociales, con aspectos como "agilizar la Renta Mínima de Inserción"; servicios públicos, ámbito donde exige "aumentar el gasto por alumno hasta situarse en la media estatal"; movilidad y medio ambiente; políticas de igualdad; un plan específico sobre vivienda; salud laboral y participación institucional, área donde reclama una Ley de Participación Institucional y la adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público a Andalucía.

"ESPAÑA NO PODÍA ESPERAR MÁS, NOS SUENAN BIEN LAS MEDIDAS"

La secretaria general de CCOO-A también se ha pronunciado sobre la formación de Gobierno en España, que ha resumido con un "por fin porque España no podía esperar más" y ha apuntado que "nos suenan bien las medidas".

Tras considerar que "no hay más tiempo que perder", Nuria López ha apostado por "una agenda reformista que derogue los recortes de 2010", tarea en que ha identificado como primera actividad "derogar la reforma laboral que ha sido muy dañina", a la que ha atribuido efectos como el incremento de "la precariedad, de la siniestralidad", que ha concluido, a su juicio, en que "el tablero de juego se ha desequilibrado", en referencia a las relaciones empresario-trabajador.

López ha dibujado más retos para el nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez, entre ellos, acabar con lo que ha denominado "el insostenible factor de sostenibilidad" en las pensiones; la subida del Iprem (Indicador de Rentas Múltiples), empleado para el acceso de la población a las prestaciones sociales, tras elogiar la subida del SMI por estimar que "ha tirado del carro y del aumento del consumo"; recuperar las inversiones en sanidad, educación y dependencia; así como "el fin de las leyes mordaza que atenaza la defensa de los trabajadores", además del "impulso de la reforma fiscal en España" y del sistema de financiación, para que éste, además de "reparto territorial", aporte "convergencia".