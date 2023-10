López destaca que este año se han puesto en marcha 13 medidas contra la violencia machista, que "van para adelante"

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha destacado este jueves en el Parlamento que el Gobierno de Juanma Moreno "ha puesto en marcha en lo que va de año más de 13 medidas" contra la violencia machista y ha asegurado que "mientras yo tenga el honor de gestionar esta consejería, esas ayudas van para adelante", en respuesta a la pregunta formulada por la diputada de Vox María Mercedes Rodríguez.

Rodríguez ha criticado que la Junta ha publicado estas medidas "como si fuesen una gran novedad" cuando "ya diez comunidades autónomas tenían contemplado medidas de este tipo", y ha aludido a un decreto de Baleares aprobado en 2019 con ayudas "dirigidas a todas las víctimas" y que "no discriminan arbitrariamente en función del sexo del progenitor victimario", pues "todas las víctimas tienen la misma dignidad".

López le ha replicado que "llevamos cinco años gobernando esta tierra y nunca antes se ha puesto ninguna medida", por lo que le extraña "que algo que no existía no le parezca innovador". "Usted me habla de que no haya distinción entre sexo y género. Yo le hablo de violencia machista. Mientras yo tenga el honor de gestionar esta consejería, esas ayudas van para adelante. Y van para adelante para los niños cuyas madres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas por el hecho de ser mujeres, y ser mujer es un orgullo", ha recalcado la consejera.

López se ha centrado en dos de las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz: "Vamos a dar una prestación económica a los niños huérfanos de víctimas mortales de violencia de género. 5.000 euros anuales para los menores de edad, hasta los 18 años de edad", ha afirmado antes de aludir a los requisitos: "No se va a tener en cuenta la situación económica; es compatible con cualquier otra prestación; y que la madre en el momento del asesinato residiera en la comunidad autónoma de Andalucía o, si no, que los hijos residieran en la comunidad autónoma de Andalucía. Nunca se ha hecho en esta tierra y creo que eso es un deber moral que tenemos todos".

La consejera ha aludido a "una segunda cuestión, el Congreso de Coeducación, porque educar en igualdad es fundamental, y hemos elaborado tres herramientas: una guía para las familias, para la educación en igualdad; unos vídeos dirigidos a los jóvenes en el lenguaje que ellos utilizan y una tercera herramienta que va dirigida a la igualdad para los niños de 0 a 3 años, tipo cuento".

Por otra parte, López también se ha referido al proyecto piloto para combatir la trata con fines de explotación sexual, sobre el que le ha preguntado Verónica Martos, del Grupo Popular, quien ha resaltado que "por desgracia, España y Andalucía es puerta de entrada de tránsito y de explotación de mujeres y niñas y, por tanto, no podemos como institución comprometida contra la violencia a las mujeres y por la igualdad, consentir esta realidad".

Martos ha recordado que "el pasado 18 de octubre fue el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos" y la Red Española contra la Trata "denunció en un comunicado que España aún no cuenta con un marco jurídico coherente para luchar contra la trata y pidió que se trabaje en una ley nacional", hablando un informe de 225.000 víctimas.

Loles López ha asegurado que "la trata de seres humanos es la nueva esclavitud de este siglo. Y cuando es con fines de explotación sexual es verdaderamente doloroso", antes de recalcar que "efectivamente hemos puesto un proyecto piloto en tres provincias (Málaga, Jaén y Almería)".

La consejera ha explicado en qué consiste este proyecto piloto: "Cuando se detecta que se está produciendo, se contacta con estas mujeres y se les da toda la información. Procedemos al rescate, del rescate procedemos a la atención sanitaria, a la atención psicológica y a sus cuidados y de ahí la primera atención va a una casa de acogida, titularidad de la Junta de Andalucía de los servicios que prestamos".

López ha informado de que "en este año, desde que está el proyecto piloto, se han atendido a 3.085 mujeres, pero víctimas de trata fueron 476", y se ha referido al caso de una joven colombiana que era obligada a ejercer la prostitución en un piso del centro de Málaga. "Esta niña afortunadamente fue rescatada, fue atendida y a día de hoy no está en esta comunidad autónoma porque una vez que es rescatada y recupera su dignidad, la que la han arrebatado, conseguimos trasladarla generalmente a otras comunidades autónomas porque el objetivo es que esté lo más lejos posible de esa red".