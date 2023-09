La Junta lamenta la rebaja de pena a un miembro de La Manada por el 'solo sí es sí': "Es el mayor daño a las mujeres"

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que "el mayor daño que se le ha hecho a las mujeres en general y a las mujeres víctimas en particular ha sido sacar a la calle a violadores o reducirles las penas", y eso "es consecuencia" de la ley del 'solo sí es sí', para añadir que "cuando uno se equivoca tiene que dar marcha atrás".

Así ha respondido la consejera a preguntas de los medios en Sevilla después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) haya rebajado en un año, de 15 a 14, la pena a uno de sus agresores --el condenado Ángel Boza-- en aplicación de la ley de 'solo sí es sí'.

"Preferiría hablarle como mujer más que como consejera. Y como mujer puedo decirle que el mayor daño que se le ha hecho a las mujeres en general, al feminismo en general, y a las mujeres víctimas en particular, ha sido sacar a la calle a violadores o reducir las penas a muchos de ellos" y eso "es consecuencia" de la ley del 'solo sí es sí', que como "todos sabemos aprobó el Gobierno de España, PSOE y Podemos".

Al respecto, ha añadido que "tiene que quedar muy claro que aquí no cabe la politización, que las mujeres no somos propiedad de ningún partido político y que aquí lo que cabe es la unidad", toda vez que ha subrayado que "cuando uno se equivoca tiene que dar marcha atrás y pedir perdón". "No podemos estar tantos años trabajando por esa igualdad y que después nos la paguen así", ha concluido la consejera de Igualdad.