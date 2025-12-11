Consejera de Igualdad pide investigar "hasta el final" los casos del alcalde de Algeciras y de "los hombres de Montero"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JAÉN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha defendido "que se investigue hasta el final" el caso del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, al tiempo que ha reclamado explicaciones sobre "los hombres de Montero".

Así lo ha indicado este jueves en Jaén y a preguntas de los periodistas después de que Landaluce informase de su suspensión temporal de militancia del PP y renunciara a cargos orgánicos para defenderse ante la denuncia del PSOE por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual; si bien, no deja sus cargos institucionales como alcalde y senador.

"Sobre el alcalde de Algeciras no tenemos información nada más que la que hemos conocido por los medios, pero que se investigue hasta el final y se sepa toda la verdad", ha declarado la consejera antes de inaugurar el Servicio de Apoyos para la Vida Independiente Puerta de Andalucía.

Además, ha expresado su deseo por que también "saliera a los medios la señora (María Jesús) Montero", en alusión a la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno de España, y que "tiene ahora un título nuevo: los hombres de Montero".

"Los hombres de Montero, por los que ella se quemó la mano. Ella puso la mano en el fuego por sus hombres. Los hombres de Montero son hoy la cara del acoso sexual y la cara de la corrupción. Así que estaría bien que saliera a dar explicaciones en lugar de huir", ha considerado López.