PSOE-A urge el "cese" del alcalde de Algeciras (Cádiz) y critica que Moreno diga que conoció la denuncia "por teletipos"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha reclamado este jueves el "cese inmediato" de José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras (Cádiz), al tiempo que ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, señalase este pasado miércoles que se había enterado de la denuncia presentada contra el regidor y también senador ante el Tribunal Supremo (TS) "por los teletipos de los medios de comunicación".

"Es tomarnos por tontos a los andaluces" y "mentirnos delante de nuestras narices", ha comentado María Márquez en relación a dicha reacción de Juanma Moreno, quien este pasado miércoles se pronunció a preguntas de los periodistas durante un viaje oficial a Bruselas sobre la denuncia que el PSOE ha presentado ante el TS --al ser Landaluce también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

El presidente de la Junta y del PP-A apuntó que se había enterado de la denuncia "por el titular de un teletipo" tras salir de una reunión en la que había participado en la capital belga, y avanzó que el alcalde daría explicaciones al respecto ese mismo día. Paralelamente, el propio Landaluce anunció en una comparecencia ante la prensa su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante dicha denuncia.

En este contexto, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha trasladado su "asombro" ante dichas declaraciones de Moreno, que son "el colmo del cinismo, de la hipocresía y de la mentira", según ha opinado para incidir en la idea de que el presidente 'popular' "tona por tontos a los andaluces" al decir "que se ha enterado de lo del alcalde de Algeciras por los teletipos de los medios de comunicación".

La dirigente socialista ha criticado que Moreno es "un presidente que dice que no se entera de nada, que se ha enterado por los medios de comunicación" de asuntos como los fallos del cribado de cáncer de mama en Andalucía, "cuando tenía denuncias encima de la mesa desde el año 2021", al igual que "dice que se ha enterado de la trama corrupta de Almería por los medios de comunicación", cuando había "detenidos" vinculados a la Diputación gobernada por el PP "desde el año 2021, y gente que ha metido incluso en sus equipos hasta hace dos días".

"Lo que nos faltaba era que, después de haberle preguntado en reiteradas ocasiones por los alcaldes sobones de su partido, (Moreno) nos diga que no se ha enterado de nada del alcalde de Algeciras", y que la "primera noticia" la recibía "por los medios de comunicación, cuando esto es público", ha remarcado.

En ese punto, María Márquez ha recordado una sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento en la que Juanma Moreno, "ante las explicaciones que le estábamos pidiendo a los socialistas sobre el alcalde de Algeciras, se levantó y se fue, huyendo, no queriendo dar la cara y entre aplausos y vítores de sus diputados".

La portavoz socialista ha llamado además la atención acerca de que Moreno "se entera de lo que pasa todos los días en Madrid y en Cataluña, pero no se entera de nada de lo que pasa en Andalucía", y al hilo ha remarcado que el presidente del PP-A debería estar al tanto de "lo del alcalde de Estepona" (Málaga)--José María García Urbano (PP), al que se investiga por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con la contratación supuestamente irregular de una mujer--, y "de lo que se está investigando en estos momentos en los juzgados de contratos a dedo y sin control a la sanidad privada para forrar las clínicas de sus amigos, destruyendo y destrozando la sanidad pública en Andalucía".

Dicho esto, la representante del PSOE-A ha reclamado el "cese inmediato del alcalde de Algeciras", más allá del "paripé de que ahora lo suspenden de militancia" en el PP. "Tiene que irse", ha aseverado María Márquez sobre José Ignacio Landaluce antes de apostillar además que "ya está bien de tapar", y de señalar que "no es que Moreno no se entere de nada", sino que es que "se entera de todo y lo tapa, y lo encubre".

"Moreno Bonilla sabe de más y, lamentablemente para los andaluces, para lo que tiene que ser la transparencia, la democracia, la convivencia en una comunidad autónoma tan importante como la nuestra, tener a un presidente de estas características, que miente sin complejo, sin que se le mueva una pestaña, incluso ante lo evidente, nos parece absolutamente impresentable", ha abundado la portavoz socialista para concluir.