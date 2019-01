López (PP-A), sobre si formará parte del Gobierno: Estaré siempre "donde se decida"

Actualizado 17/01/2019 10:58:41 CET

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha afirmado este jueves que estará siempre "donde se decida", en relación a la posibilidad de que pudiera formar parte del futuro gobierno de PP-A y Cs, después de que Juanma Moreno fuera investido este miércoles como presiente de la Junta, con mayoría absoluta de la Cámara, tras el apoyo de Cs y Vox.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, López ha dicho que no puede decir nada de la composición del futuro gobierno porque se trata de una cuestión que le compete a Moreno, "quien dijo que hasta la investidura no iba a plantear nada, y no ha abierto la boca".

Si bien, preguntada sobre si le gustaría formar parte de dicho Ejecutivo, ha respondido que solo con trabajar al lado de Moreno, "ya estoy contenta; y ahí donde se decida, ahí estaré". Según ha explicado, durante estos años ha descubierto a Moreno "como persona y reúne todos los requisitos de buena persona".

"Ayer no solo proclamaban al presidente de mi partido, sino a una persona muy importante para mí", ha afirmado López, quien, también preguntada sobre la posibilidad de que el portavoz del PP-A, Elías Bendodo, sea consejero de la Presidencia, ha dicho que no lo puede confirmar, pero que se trata de "un gran compañero y un magnífico gestor, y así lo ha demostrado en todos los sitios donde ha estado".

Junto a ello, ha relatado que vivió la jornada de este miércoles "muy emocionada" porque ha acompañado a Moreno en "momentos muy felices pero también muy duros y los momentos difíciles es cuando te unes más a las personas". Se le ha quebrado la voz al explicar que ayer se emocionó especialmente al recordar a su padre y al padre de Moreno, ya que ambos fallecieron.

Tras apuntar que "hacer historia ilusiona pero también da vértigo", a número dos del PP-A ha dicho que el partido afronta este momento "con ganas, ilusión, esfuerzo y teniendo claras las ideas de lo que quieres hacer". "Hay un refrán, que yo me aplico mucho, y que dice: Hace más el que quiere que el que puede, y eso necesitaba Andalucía", ha señalado.

LA CONVENCIÓN NACIONAL SERÁ "MUY EMOTIVA"

López, ha manifestad que todos los compañeros, tanto del PP nacional como del resto de España, están "muy emocionados e ilusionados", ha dicho que la Convención Nacional que se celebra desde este vienes en Madrid va a ser "muy importante y emotiva", y además, "hay muchas ganas de celebrar con Casado y con el resto de compañeros".

Preguntada sobre el hecho de que Moreno haya anunciado que el primer Consejo de Gobierno se celebrará el próximo día 25 en Antequera (Málaga), López ha considerado un "acierto" dicha decisión porque en esta ciudad tuvo lugar hace 40 años un acontecimiento "muy importante", el Pacto de Antequera.

Según ha explicado, las primeras medidas que llevará a cabo el Consejo de Gobierno serán la puesta en marcha de una auditoria para saber el estado de las cuentas de la administración andaluza y el inicio de los trámites para la bonificación del 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones.

Sobre el hecho de que la ya expresidenta de la Junta, Susana Díaz, haya defendido que no van a encontrar nada, López ha mostrado sus dudas al respecto. "También Díaz decía que no había tarjetas de crédito, las había y acabaron el prostíbulos", ha apostillado, añadiendo que fue el PP-A quien destapó el caso de los ERE. "Qué habrá de lo que no sabemos y conocemos", se ha preguntado.

La secretaria general del PP-A, que ha considerado que Díaz no estuvo "afortunada" en su intervención de este miércoles ante el Pleno de investidura, ha criticado que "sacara el fantasma del franquismo porque dice mucho y mal de ella". "Si ese es el único argumento, se demuestra que hay mucha fachada y poco fondo", ha opinado.

Ha reiterado que el acuerdo con Vox es "público y transparente" y que los socialistas se han dedicado "a difamar" sobre el mismo, "fletando incluso autobuses" para la concentración de colectivos feministas a las puertas del Parlamento durante el primer día de la sesión de investidura. "Me ha dolido como mujer que engañaran sobre este tema", ha confesado.